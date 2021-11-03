理科太太難忍偽單親生活　獨力照顧4歲兒子　結婚5年終離婚

「理科太太」本名為陳映彤，因家境富裕，從小就讀名校，接著留學美國，擁有哥倫比亞大學生物醫學工程碩士的高學歷。2018年創立YouTube頻道「理科太太 Li Ke Tai Tai」至今已擁有逾110萬訂閱，而擁有藥學博士學歷的老公亦不時在頻道短片中現身，健碩身型加上「天然呆」的形象同樣收獲不少粉絲，目前兩人卻正進行離婚訴訟，原來理科太太（Evelyn）這一年都過著「偽單親」的生活。



理科太太分別在YouTube經營著兩個頻道，分別是「理科太太 Li Ke Tai Tai」及「理科太太Plus」合共擁有近140萬訂閱。她的影片以科普知識解析生活常識，是台灣極速竄紅的「知識型YouTuber」，當中最多人觀看的影片為「一談戀愛就鬼遮眼？愛情生理學有解」，足足有330萬瀏覽次數。理科太太亦和不少網紅及明星合作過，包括劉德華、蔡康永、Jason Mraz等。

經紀人：「她過著偽單親生活」

據消息指，日前理科太太赴台北地院新店家事法庭處理離婚事宜，人在美國的老公僅透過視訊參與調解，只是對財產分配等細節尚待討論，最快本月將再進行第2次的調解。

經紀人透露，Evelyn過著近1年的偽單親生活，獨力照顧4歲兒Miles的大小事務，常常拍完片就是衝去接兒子，有閒暇時間也都留給兒子。經紀人坦言「很欽佩也很心疼理科太太」，最後經紀人感謝大家關注，但希望大家能體諒Evelyn為小朋友著想的心，盡量保持低調處理。

分隔兩地 言談透露出無奈

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Evelyn自去年10月獨自帶著兒子從美國返回台灣，便一直過著偽單親生活，而在社交平台的留言上，也可以看出Evelyn的無奈與失望。例如，有觀眾指很久沒在頻道影片中看見理科先生時，Evelyn回應「他不回來台灣我也無能為力」；在Miles四歲生日時上傳與兒子的合照，並寫道「缺席的人永遠有理由」。

目前理科太太已把老公相關的照片及影片下架，她亦在今天（３日）中午在instagram限時動態發文回應：「我愛你們謝謝你們一直愛我，這些愛一定能織起像厚厚的大氣層一樣，一起保護我的孩子，他還小，外面的世界大人來承受就好。」

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