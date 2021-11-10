性教育｜4歲女兒懂自慰　媽媽苦無對策　原來教導時千萬別說這話

編按：孩子對身體以為「性」這回事感好奇，當父母的其實不用驚恐，反是要適時教導，讓他們懂得以安全及正確的方式接受性教育及保護自己。以下節錄自《90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞》的內容，或能給予大家一點建議。



「我發現我的小女兒開始有自慰行為，應該採取什麼方式制止？」

「自慰是很正常的行為呀，為什麼要制止？」

「自慰本身沒有問題，但問題是她只有四歲……」

她是一名已育有一子一女的媽媽，哥哥現在就讀初中，而妹妹今年只得四歲，還是剛剛才過了牙牙學語的階段。最近她發現只得四歲的小女兒會在洗澡時用手撫摸下體，身為父母當然馬上阻攔，並嚴厲斥責她說：「女孩子不可以這樣觸碰自己的身體」，「這個行為是錯的」。再三警告之後，小女兒便再沒有在洗澡時撫摸自己的身體。

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但就在一個月後，她竟發現女兒改用玩具來磨蹭著自己的下體，她看見後馬上喝止，當時的她是這樣對女兒說：

「你知道這樣是不對的嗎？」

「這是很骯髒的知道嗎？不許再碰！」

而女兒也再一次向她許下承諾，確保不會再做同樣的行為。但事隔才不到一星期，同樣的情況又再次出現，只是女兒這次「學精」了。為了不被他們發現，她在睡覺時用被子抱成一團夾在雙腳之間，然後不斷地扭動著下體，甚至還弄得滿頭大汗。作為母親的她這次真的是束手無策了，不知道怎樣才可制止女兒的自慰行為和對她作出適當的教育。

「不知道她是從哪裡學到這種行為，四歲已經這樣，不知道她長大了會如何……」她一臉擔心地說。

其實，有時是我們把這種行為給放大了。正處於幼年時期的自慰行為其實是他們探索身體的一種，與青少年時期的自慰實際上是有所不同的。

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有研究指出當胎兒還在母親腹中時便已經會出現這種行為，在0-3歲的幼年時期出現的假性自慰，醫學稱之為「嬰兒期的自我滿足」；而去到兒童期（4-9歲）所出現的自慰行為，醫學則稱之為「兒童早期的假性自慰」。一般在這段時期出現的「假性自慰」實際上與性需求沒有掛勾，因為這是他們在對身體的探索期間，發現一些動作或觸摸某些部位會令他們有愉悅感、舒服的感覺時，便有可能持續地出現這些行為，這也屬一個正常的成長過程。

所以當發現孩子有類似自慰的行為時，家長應該及時灌輸正確的性觀念，令到孩童知道自己的行為是在做什麼？為什麼不能公開進行？不允許進行的原因又是什麼？而不是一味的嚴厲呵責、懲罰或威脅他們，或是含糊其詞地用「總之是不對的」這些句子輕輕帶過，這樣只會令他們誤以為只要不被父母發現便可，下次只會選擇在更隱蔽的環境下去進行，但這樣不但無法令他們汲取到正確的性觀念，更會直接影響他們在青少年時期對性的想法及行為。

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而且即使是你覺得小孩仍然是「不懂事」的情況下，也要避免在孩子面前發生性行為，這樣非但有機會導致到孩童產生模仿行為、有樣學樣地覺得這是一件恰當、可以公開進行的事，還會在無形之中影響到他們的心智發展。曾經便出現過一些真實事例，因為在孩童時期親眼目睹父母進行性行為，而當時也未被灌輸正確的性觀念，導致他們誤以為父母是在進行「暴力行為」，使他們長大後對性亦產生了莫大的恐懼。

總括而言，要孩子們潔身自愛、保護自己身體，首先要令他們瞭解到「性」是怎麼回事。

若然作為父母都選擇避而不談，那只好祈求在孩子的自我探索過程中，不會發現時已鑄成大錯了。

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《90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞》（紅出版集團授權使用）

書名：90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞

作者：二鍋頭

一位不甘平凡的90後女生。早幾年因創業失敗而被「一鋪清袋」。在沒什麼可再輸的情況下，決定追隨內心去做自己真正感興趣的工作，於是決心入行成人用品行業，同時記錄著自己的工作點滴以及心路歷程。



【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】