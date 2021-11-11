雙11優惠│AEON兒童用品減價　牙刷2支$11、迷你兵團水杯買一送一

今日是雙11（11月11日），不少商舖都有推出減價優惠。其中AEON就推出限時減價優惠，多款產品以低至$5.5 起發售，當中包括大量小朋友用品，優惠做到今日，媽媽們記得快點去搶購！



AEON 趁著雙11，推出11.11瘋狂購物日，多款小朋友用品有限時減價優惠，例如上衣、睡褲、濕紙巾、學習褲、牙刷等等，當中兒童牙刷更加低至$11/2支，非常抵買。

AEON 趁著雙11，推出11.11瘋狂購物日（余嘉文攝）

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