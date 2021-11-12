MUJI減價｜屯門新店開幕　增設童裝家具諮詢　限時消費送tote bag

MUJI無印良品屯門市廣場店今早（12日）開幕，新店佔地9,600呎，除了增設童裝、急凍食材，亦推出一系列減價精選貨品，新張期間消費更送贈品，媽媽要把握時機掃貨了！

攝影：鄧煥儀



增設童裝、家具配置諮詢服務

無印良品屯門市廣場店於10月18日起暫停營業，並從3樓遷至1樓，於今日正式開業。新店佔地9,600呎，比舊店面積增約兩倍，提供生活雜貨、零食、男女服飾，並增設童裝部、冷凍食材區及家具配置諮詢服務。

按圖預覽童裝及家具示範：

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童裝部現提供各類秋冬衣飾，而冷凍區則提供解凍即食的甜品，如日式草糰子，以及方便的食材包，如雜菜湯用料。店內加設以「收納・舒適・良感生活」為主題的展示區域，示範如何利用收納用品及家具規劃廚房、睡房等家居空間，駐場的顧問可向客人提供家具配置意見。

按圖即睇減價精選：

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消費送麻質袋

適逢MUJI week無印良品週間（11月12日至21日），各類產品均提供減價精選。家品方面，軟毛厚毛毯現有9折優惠，晾衣架、棉麻儲物袋、羽絨被、床單、浴巾亦正進行減價優惠，另MUJI passport會員更專享額外9折及積分獎賞。

按圖預覽新店：

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新店開幕期間，即日至11月14日，每天首500位於店內單次消費淨值滿$200或以上的客人，即可獲贈黃麻手挽袋A4乙個。每人每日只限換領一個。數量有限，換完即止。