聖誕節｜5大酒店聖誕自助餐優惠　一家四口最平只要$1,030

還有1個半月就到聖誕節！不少酒店都相繼推出聖誕節自助餐優惠，有些更加有早鳥優惠，平安夜及聖誕節正日更加有抽獎或聖誕老人將到場派發禮物的活動，小朋友一定樂而忘返。一家四口低至$1030！



香港康得思酒店 The Place

香港康得思酒店的自助餐餐廳The Place於12月期間，推出聖誕節主題盛宴，包括現場即切烤火雞、威靈頓牛肉、龍蝦濃湯 (於指定日子供應)，以及無限供應的時令海鮮，如新鮮生蠔及麵包蟹等。甜品桌上盡是琳琅滿目的節慶甜點，包括聖誕布丁伴白蘭地汁、聖誕蛋糕及麵包、薑餅芝士蛋糕等。而平安夜及聖誕節當日的自助午餐和晚餐都會有聖誕老人將到場派發禮物。2021年12月15日前訂座並付全數可享節日午餐或自助晚餐85折優惠 (只適用於12月24至25日) 。

香港康得思酒店 The Place聖誕盛宴

供應日期：2021年12 月 24 日至 27 日及 12 月 31 日

訂座電話：3552 3200

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

香港東涌世茂喜來登酒店 嶼坊

香港東涌世茂喜來登酒店為迎接即將來臨的聖誕及新年， 嶼坊自助餐提供應一系列傳統歐陸聖誕美食，包括軟綿綿的香濃即溶烤芝士、油香滿溢的 30 個月伊比利亞風乾火腿及讓人食指大動各式冷盤前菜等。開放式廚房將供應多款特色節日美饌，包括香烤肉眼扒、特大節日火雞。另外亮點更有即席烹煮的煎鵝肝、焗波士頓龍蝦等。以白色鄕村小鎮及薑餅屋點綴的甜品區，盡是琳琅滿目的經典節日甜點，為佳節增添甜蜜氣氛，精美甜品包括聖誕餡餅、紅豆樹幹蛋糕及多款限定節日款式。甜品區中的聖誕老人及雪人 Bomb Cake 更是全場亮點。小朋友一定喜歡！

香港東涌世茂喜來登酒店嶼坊節日自助餐

供應日期：2021年12 月 24 日至 27 日及 1 月 1 日

訂座電話：2535 0021

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓

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挪亞方舟度假酒店 豐盛閣餐廳

挪亞方舟度假酒店的豐盛閣餐廳於今個聖誕及新年期間推出「冬日佳節饗樂自助晚餐」，既包羅鮮味滿溢的波士頓龍蝦、麵包蟹及翡翠螺等冰鎮海鮮，亦提供香煎鴨肝多士、傳統瑞士熱溶芝士、燒美國牛肉眼、慢煮西班牙杜洛克豬柳、香草焗羊架、韓式地道烤肉、酥炸和牛面頰、雜錦刺身、壽司、瑤柱龍蝦帶子粥及薑蔥龍蝦鉗等中西日韓特色美饌。另外亦不少得冬日節慶專屬的聖誕火雞、聖誕朱古力樹頭蛋糕及聖誕曲奇餅等，以及琳瑯滿目的精緻甜品如法式 Macaron、雜紅莓法式千層餅及 Mövenpick雪糕等。再加上在餐廳內可飽覽青馬大橋及汀九橋的璀璨夜色，非常浪漫！現更特設早鳥優惠，於2021 年 12 月 12 日或之前訂座，可享 85 折；於2021 年 12 月 13 日或以後訂座，可享 9 折。

挪亞方舟度假酒店 冬日佳節饗樂自助晚餐

供應日期：2021年12 月 24 日至 26 日、12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日

訂座電話：3411 8836

地址：新界馬灣珀欣路 33 號挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳

帝京酒店 花月庭

帝京酒店花月庭以「愛麗絲夢遊仙境 (Alice in Wonderland)」童話故事作為靈感，呈獻出一系列以別緻主角造型製作而成的特色聖誕美食，包括包括無限供應美國生蠔、各式新鮮空運冰鎮海鮮及刺身。而熱葷方面，亦是份量十足、極盡豐富，包括有來自加拿大的蜂蜜鳳梨烤豬髀及以法國南部傳統焗製方法製作的寶雲酥焗釀牛仔腸肉火雞，連同牛肝菌香草醬火炙波士頓龍蝦、爐端燒、及即席烹調的米蘭式燴意大利飯伴香蒜龍蝦鉗和各式海鮮等等。另外更有「愛麗絲夢遊仙境」主題的特色精緻甜品，包括「愛麗絲夢遊仙境」檸檬藍莓朱古力樹頭蛋糕、「紅心王后」雜莓意大利芝士蛋糕、紙牌僕人海鹽焦糖榛子蛋糕、「柴郡貓」紫薯草莓撻及「瘋帽子陀錶」熱情果牛奶朱古力慕絲蛋糕，矚目登場，一眾愛麗絲粉絲絕對不容錯過！於平安夜、聖誕節及除夕享用自助餐的客人更可免費獲贈PAUL & JOE 糖瓷防曬隔離乳 SPF 50＋ PA＋＋＋＋ 10ml 02色旅行試用裝及購物優惠券乙份，即日起首100位預訂客人更可享提前預訂優惠。

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花月庭 愛麗絲味遊聖誕自助晚餐

供應日期：2021年12月24日至26日及31日

訂座電話：2622 6154

地址：太子道西193號帝京酒店二樓

香港萬麗海景酒店 萬麗咖啡室

香港萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出聖誕節自助餐，當中包括鮮嫩時令生蠔、荷蘭藍青口、麵包蟹、各式刺身以及備受饕客愛戴的新鮮蒸焗龍蝦等。接著以一系列歐洲傳統節日美食如 「芝」味濃郁的瑞士烤芝士、窩心芝士火鍋及聖誕必備的烤火雞、蜜汁烤火腿和烤牛肋骨等的佳節風味為您的節日氣氛升溫。聖誕節最重要的甜品有聖誕餡餅、德式聖誕蛋糕、法式栗子蛋糕、聖誕樹頭朱古力蛋糕及意式聖誕麵包布甸等。於2021年11月19日至12月17日期間預訂更可享八折優惠。

香港萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出聖誕節自助餐。（香港萬麗海景酒店)

香港萬麗海景酒店 聖誕節自助餐

供應日期：2021年12月24日至26日

訂座電話：2802 8888

地址：灣仔港灣道一號

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