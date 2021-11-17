伴侶回家即開待機模式？對家務、育兒拖字訣　較鬧鐘解決家事分工

為什麼每次看到爸爸懶懶的、不積極參與家庭事務都會生氣？為什麼每次聽到爸爸說：「我等一下弄」就會惹媽媽生氣？曾經為豬隊友的「次要照顧者」來解答了！



妞編輯常聽聞很多媽媽抱怨爸爸一回家後很願意陪小孩玩，但卻對「做家事」非常不熱衷，聽老婆喊他洗碗、吸地、清貓砂……等等瑣事都遠遠的喊聲「好我等一下做」後又安心地繼續玩手機，媽媽忙完一圈後交代的事情還是擺在那，爸爸也還是攤在那。這時候衝突就起來了……

媽媽怪爸爸為什麼都不做家事、爸爸說我上班很累「為什麼不能休息一下？等一下再做會怎樣嗎？」而媽媽也說不清為什麼要現在做、為什麼不做完心裡會有不踏實的感覺，只好按下怒氣自己粗手粗腳的收拾。家裡一片烏煙瘴氣。

剛好親子部落客《番茄家的媽媽是爸爸》的媽媽就是次要照顧者，她也曾做過「下班後不做家事」、「不陪小孩」的豬隊友行為，夫妻間也常有摩擦。因此她以自己的經驗，分享許多身為次要照顧者的爸爸們的心態：「小孩就是寧願自己一個人玩也不要我陪，我能怎麼辦？」、「叫我做我還是會做啊，但我下班就是想休息一下，為什麼不行等一下再做？」

經過反省、思考以後，《番茄家的媽媽是爸爸》得出一個結論：「如果你是家中的主要照顧者，就常會把『育兒』跟『持家』的責任綁在一起。家事沒做完你就會覺得不能休息、工作還沒完成。」

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目前大多數的家庭，媽媽自懷孕後都會把自己跟小孩視為一體、不僅對孩子有明顯、強烈的佔有慾，就連教養、育兒責任也攏在自己身上，因此自然而然也會把自己帶入「主要照顧者」的心態，而傳統框架又把「持家、整理家務」歸類在主要照顧者的責任範疇中。而身為次要照顧者的爸爸，生活重心就是「工作賺錢」，照顧小孩、打掃家裡這種事都是「等有空、有力氣再做」，並不會覺得這是應該要背負的責任。

但又隨著觀念的改變，媽媽會覺得「家事、照顧小孩要兩個人分攤」，如果爸爸不積極、家事沒做完，每次都說「等一下、等一下」，媽媽就會覺得委屈、不公平，還有事情沒完成的累贅感，累積許多負面情緒。

而妞編輯也認為這負面情緒包含了「為什麼爸爸對家庭不積極？」

如果對家庭、對感情充滿積極，就不會是這副懶散的樣子啊～如果你愛這個家、喜歡這個家乾乾淨淨的、全家玩在一起的天倫之樂，怎麼會有置身事外的態度呢？就算小孩堅持要找媽媽陪伴、不需要爸爸陪，那家裡也有其他家事爸爸可以積極幫忙啊～（大家一起趕快做完不是很好嗎？）試想一下，你上班時的老闆、同事也是需要這樣的積極度啊：高效率的處理手邊的事、與夥伴盡快完成份內的事，大家能夠一起趕快下班？這才是媽媽需要爸爸表現出來的積極態度啊～

家是需要兩個人建立起來的，真的不能只靠一個人負責啦！除非兩人有共識，明確分工—你工作賺錢、家裡事我負責，不然這種模糊的相處態度，兩人都會不愉快～如果你跟你老公正巧處於這種模糊地帶，最好還是找個時間好好溝通吧，把你的需求、他能花在家庭的時間明確跟你說，把話講清楚了就不會這樣猜來猜去、搞得烏煙瘴氣啦！

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蕃茄家的媽媽是爸爸：【爸爸們，家事不是小事，值得我們多用點心思。】

前情提要：傑克是蕃茄的主要照顧者，安是負責外出工作的次要照顧者，時間一久，身為男人的傑克居然越來越像「媽媽」；安則是越來越像「爸爸」。

某天晚上，把蕃茄送上床，家裡恢復讓人覺得幸福的寧靜。我端著零食開開心心鑽進角落的小房間，打開電腦找臉書爬文，順便找人聊天。聊得正起勁，傑克似乎也忙完了，從我身旁的門走進來。

「來喔，這牌的魷魚絲很好吃！」我一邊盯著螢幕發笑，一邊把盤子往傑克的方向推。但是，身後沒有任何反應，異常安靜。我有點詫異地轉身，發現傑克面無表情地靠牆坐著。

「你清貓砂了嗎？」傑克問，語氣冷淡。

糟糕。

「啊，我⋯⋯恩，我只是想說先休息一下嘛，等一下清。」我回答，滿懷心虛。傑克看著我很久，也可能是我自己覺得非常久，然後，嘆了一口很長，很長的氣。

「如果你沒有要清，你就不要清我做就好。」

「沒有啦！我真的有想要清！！我，我只是不知道為什麼總是會忘記⋯⋯」

我拿起手機，想要讓自己表現得更有說服力，「噠噠噠噠」地輸入一串文字，然後亮出螢幕：「你看，我輸入記事本了！！這樣他每天晚上十點會顯示通知，我看到就會去清，你就不用提醒我了！！」我露出非常積極的笑臉，但是傑克只是很肅穆的點頭，嗚嗚，怎麼這麼可怕。我知道這是我第一百次忘記，可是，我真的不是故意的嘛⋯⋯。

為了緩和氣氛，我陪著笑臉說：「我是會做家事的嘛，你可以留給我做的啊，我會去做。你不用那麼辛苦，像是剛剛那些碗，你放著，我休息一下晚點就會去洗了。把蕃茄送上床以後你就好好休息嘛⋯⋯」

「就是得要洗完我才覺得可以休息啊！」傑克粗聲粗氣地吼了一句。

嗚嗚嗚嗚，為什麼更生氣了，我說錯什麼了嘛（躲進牆角發抖）

以上的場景，在蕃茄出生前三年，每隔一陣子就會以不同形式出現。讓我真心不明白的有兩點：第一個是，為什麼我真的記不得要清貓砂？第二個是，為什麼家事不能讓我先休息一下再做？

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我思考了非常久之後，發現，這又跟「主要照顧者」和「次要照顧者」的生活重心有關。不管是雙薪或是單薪，一旦在不需要上班，回到家裡的時刻，主要照顧者就會開始「育兒」，次要照顧者就⋯⋯沒事幹。

欸不是我的錯啊！！！我有要幫忙啊，可是蕃茄就沒有要理我啊！幫他換尿布也說他要爸爸，陪他玩也說不要他要爸爸，跟他說爸爸在煮飯他寧可自己在角落，那⋯⋯我當然就，休息啊⋯⋯？

我逐漸意識到，因為我認為我分配到的家庭責任是「工作」，所以我一旦下班，我就自動轉換成「休息」模式，再加上一歲到三歲之間的蕃茄根本黏傑克黏得緊緊的，我很容易覺得只要待命幫忙就好。加上上了一整天班其實真的也很累了，心情一鬆懈整個人就遲鈍下來，腦袋也不自覺關起來了，家事這種「瑣碎的小事」就直接一起被刪除了。

但是我有在待命啊！！只要把事情分配給我，或是提醒我，我會找時間去做的！！（辯解模式啟動）

好，這時就可以來討論第二個我不明白的地方，為什麼不能讓我休息一下，高興舒服了以後再做家事，一定要期待我儘快做，或者是「自動自發」做？

我後來發現，其實是因為傳統上的分工是把「#育兒」跟「#持家」放在一起的，認為夫妻的角色就是一個賺錢，一個持家育兒。雖然時代已經改變，很多家庭都已經是雙薪，但是負責主要育兒工作的那個人，會不自覺地認為他也有持家的責任。

傑克是個男人，但是連他都會自動跳進這個框架裡，從小被灌輸是家事主力的女人們更是會覺得「如果家事沒做好，是我的問題」。就算她的觀念已經有點改變，認為男性也要一起分攤，當家事沒人做的時候，女性的心理壓力通常都會比較大。

當一個女性，或是一個主要照顧者，一邊忙著育兒，一邊還要處理家事的時候是什麼樣的心理狀態呢？

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爸爸們，想像一下你手頭上有主管交代下來的十件事情要去處理，結果看到手下的人在跟隔壁部門的人閒聊，問他在幹什麼，他說：「喔你還沒有跟我說今天要做哪些事啊。」

再想像一下，你已經把事情都做完準備要下班，就只差隔壁同事幫你瀏覽一下當季報告確認沒有問題，結果他一下跑去泡咖啡，一下整理桌子，就是沒有要看。你問他為什麼，他說：「沒關係啊你先回家，我等等有心情的時候就會看了，應該不會有問題的啦。」你會回家嗎？就算回家，你放心嗎？

這樣的連結，讓我了解到傑克那句「就是得要洗完我才覺得可以休息啊！」背後，壓迫他的其實是那份對家庭的責任感，而不是他在挑惕我，在找我麻煩。因此，我開始提醒自己積極配合，讓他可以早點跟我一起輕鬆。

其實在現代的社會，男女雙方都有工作經驗，男性對育兒的參與也比以往積極，應該是提供大家一個好機會，可以互相了解對方的難處。與其去探討「上班比育兒辛苦」，或是「育兒比上班辛苦」，如果可以體認到「對方很累，所以迫切需要我的幫忙」或是「對方很累，所以無法太積極主動」，在這樣的基礎之上，一定可以討論出一個比較舒服的平衡點吧。

經過數次積極的「溝通」之後，我跟傑克逐漸養成一個默契，就是在蕃茄睡前一起把所有該做的家事都做完。這樣晚上的時間就可以完全屬於我們，可以看電影，打電動，或是一起喝點小酒配生魚片，隨我們選擇。因為心裡想著這短短兩三小時純粹的休息放空時間，我開始主動在下班前留下一點精力，回家之後就還有餘力主動幫忙，情況就大幅改善了！！

「貓砂呢？」傑克斜眼看我。

對，對不起！！（立刻飛奔去鏟屎）

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