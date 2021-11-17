伴侶回家即開待機模式？對家務、育兒拖字訣　較鬧鐘解決家事分工

撰文：Niusnews妞新聞
出版：更新：

為什麼每次看到爸爸懶懶的、不積極參與家庭事務都會生氣？為什麼每次聽到爸爸說：「我等一下弄」就會惹媽媽生氣？曾經為豬隊友的「次要照顧者」來解答了！

妞編輯常聽聞很多媽媽抱怨爸爸一回家後很願意陪小孩玩，但卻對「做家事」非常不熱衷，聽老婆喊他洗碗、吸地、清貓砂……等等瑣事都遠遠的喊聲「好我等一下做」後又安心地繼續玩手機，媽媽忙完一圈後交代的事情還是擺在那，爸爸也還是攤在那。這時候衝突就起來了……

媽媽怪爸爸為什麼都不做家事、爸爸說我上班很累「為什麼不能休息一下？等一下再做會怎樣嗎？」而媽媽也說不清為什麼要現在做、為什麼不做完心裡會有不踏實的感覺，只好按下怒氣自己粗手粗腳的收拾。家裡一片烏煙瘴氣。

剛好親子部落客《番茄家的媽媽是爸爸》的媽媽就是次要照顧者，她也曾做過「下班後不做家事」、「不陪小孩」的豬隊友行為，夫妻間也常有摩擦。因此她以自己的經驗，分享許多身為次要照顧者的爸爸們的心態：「小孩就是寧願自己一個人玩也不要我陪，我能怎麼辦？」、「叫我做我還是會做啊，但我下班就是想休息一下，為什麼不行等一下再做？」

經過反省、思考以後，《番茄家的媽媽是爸爸》得出一個結論：「如果你是家中的主要照顧者，就常會把『育兒』跟『持家』的責任綁在一起。家事沒做完你就會覺得不能休息、工作還沒完成。」

相關文章：家務分配不均易挑起夫妻爭執　4個溝通說話技巧令老公聽晒你話

+11

目前大多數的家庭，媽媽自懷孕後都會把自己跟小孩視為一體、不僅對孩子有明顯、強烈的佔有慾，就連教養、育兒責任也攏在自己身上，因此自然而然也會把自己帶入「主要照顧者」的心態，而傳統框架又把「持家、整理家務」歸類在主要照顧者的責任範疇中。而身為次要照顧者的爸爸，生活重心就是「工作賺錢」，照顧小孩、打掃家裡這種事都是「等有空、有力氣再做」，並不會覺得這是應該要背負的責任。

但又隨著觀念的改變，媽媽會覺得「家事、照顧小孩要兩個人分攤」，如果爸爸不積極、家事沒做完，每次都說「等一下、等一下」，媽媽就會覺得委屈、不公平，還有事情沒完成的累贅感，累積許多負面情緒。

而妞編輯也認為這負面情緒包含了「為什麼爸爸對家庭不積極？」

如果對家庭、對感情充滿積極，就不會是這副懶散的樣子啊～如果你愛這個家、喜歡這個家乾乾淨淨的、全家玩在一起的天倫之樂，怎麼會有置身事外的態度呢？就算小孩堅持要找媽媽陪伴、不需要爸爸陪，那家裡也有其他家事爸爸可以積極幫忙啊～（大家一起趕快做完不是很好嗎？）試想一下，你上班時的老闆、同事也是需要這樣的積極度啊：高效率的處理手邊的事、與夥伴盡快完成份內的事，大家能夠一起趕快下班？這才是媽媽需要爸爸表現出來的積極態度啊～

家是需要兩個人建立起來的，真的不能只靠一個人負責啦！除非兩人有共識，明確分工—你工作賺錢、家裡事我負責，不然這種模糊的相處態度，兩人都會不愉快～如果你跟你老公正巧處於這種模糊地帶，最好還是找個時間好好溝通吧，把你的需求、他能花在家庭的時間明確跟你說，把話講清楚了就不會這樣猜來猜去、搞得烏煙瘴氣啦！

相關文章：婆媳｜我舊時邊似你咁...長輩「以前...現在...」金句你中過幾槍?

+15

蕃茄家的媽媽是爸爸：【爸爸們，家事不是小事，值得我們多用點心思。】

前情提要：傑克是蕃茄的主要照顧者，安是負責外出工作的次要照顧者，時間一久，身為男人的傑克居然越來越像「媽媽」；安則是越來越像「爸爸」。

某天晚上，把蕃茄送上床，家裡恢復讓人覺得幸福的寧靜。我端著零食開開心心鑽進角落的小房間，打開電腦找臉書爬文，順便找人聊天。聊得正起勁，傑克似乎也忙完了，從我身旁的門走進來。

「來喔，這牌的魷魚絲很好吃！」我一邊盯著螢幕發笑，一邊把盤子往傑克的方向推。但是，身後沒有任何反應，異常安靜。我有點詫異地轉身，發現傑克面無表情地靠牆坐著。

「你清貓砂了嗎？」傑克問，語氣冷淡。

糟糕。

「啊，我⋯⋯恩，我只是想說先休息一下嘛，等一下清。」我回答，滿懷心虛。傑克看著我很久，也可能是我自己覺得非常久，然後，嘆了一口很長，很長的氣。

「如果你沒有要清，你就不要清我做就好。」

「沒有啦！我真的有想要清！！我，我只是不知道為什麼總是會忘記⋯⋯」

我拿起手機，想要讓自己表現得更有說服力，「噠噠噠噠」地輸入一串文字，然後亮出螢幕：「你看，我輸入記事本了！！這樣他每天晚上十點會顯示通知，我看到就會去清，你就不用提醒我了！！」我露出非常積極的笑臉，但是傑克只是很肅穆的點頭，嗚嗚，怎麼這麼可怕。我知道這是我第一百次忘記，可是，我真的不是故意的嘛⋯⋯。

為了緩和氣氛，我陪著笑臉說：「我是會做家事的嘛，你可以留給我做的啊，我會去做。你不用那麼辛苦，像是剛剛那些碗，你放著，我休息一下晚點就會去洗了。把蕃茄送上床以後你就好好休息嘛⋯⋯」

「就是得要洗完我才覺得可以休息啊！」傑克粗聲粗氣地吼了一句。

嗚嗚嗚嗚，為什麼更生氣了，我說錯什麼了嘛（躲進牆角發抖）

以上的場景，在蕃茄出生前三年，每隔一陣子就會以不同形式出現。讓我真心不明白的有兩點：第一個是，為什麼我真的記不得要清貓砂？第二個是，為什麼家事不能讓我先休息一下再做？

相關文章：婚姻｜偽單親的10大特徵　獲尊重的單親比需將就的雙親生活更幸福

+6

我思考了非常久之後，發現，這又跟「主要照顧者」和「次要照顧者」的生活重心有關。不管是雙薪或是單薪，一旦在不需要上班，回到家裡的時刻，主要照顧者就會開始「育兒」，次要照顧者就⋯⋯沒事幹。

欸不是我的錯啊！！！我有要幫忙啊，可是蕃茄就沒有要理我啊！幫他換尿布也說他要爸爸，陪他玩也說不要他要爸爸，跟他說爸爸在煮飯他寧可自己在角落，那⋯⋯我當然就，休息啊⋯⋯？

我逐漸意識到，因為我認為我分配到的家庭責任是「工作」，所以我一旦下班，我就自動轉換成「休息」模式，再加上一歲到三歲之間的蕃茄根本黏傑克黏得緊緊的，我很容易覺得只要待命幫忙就好。加上上了一整天班其實真的也很累了，心情一鬆懈整個人就遲鈍下來，腦袋也不自覺關起來了，家事這種「瑣碎的小事」就直接一起被刪除了。

但是我有在待命啊！！只要把事情分配給我，或是提醒我，我會找時間去做的！！（辯解模式啟動）

好，這時就可以來討論第二個我不明白的地方，為什麼不能讓我休息一下，高興舒服了以後再做家事，一定要期待我儘快做，或者是「自動自發」做？

我後來發現，其實是因為傳統上的分工是把「#育兒」跟「#持家」放在一起的，認為夫妻的角色就是一個賺錢，一個持家育兒。雖然時代已經改變，很多家庭都已經是雙薪，但是負責主要育兒工作的那個人，會不自覺地認為他也有持家的責任。

傑克是個男人，但是連他都會自動跳進這個框架裡，從小被灌輸是家事主力的女人們更是會覺得「如果家事沒做好，是我的問題」。就算她的觀念已經有點改變，認為男性也要一起分攤，當家事沒人做的時候，女性的心理壓力通常都會比較大。

當一個女性，或是一個主要照顧者，一邊忙著育兒，一邊還要處理家事的時候是什麼樣的心理狀態呢？

相關文章：在家工作丈夫終體會太太日常有多累　7日後家裏便多了這電器！

+3

爸爸們，想像一下你手頭上有主管交代下來的十件事情要去處理，結果看到手下的人在跟隔壁部門的人閒聊，問他在幹什麼，他說：「喔你還沒有跟我說今天要做哪些事啊。」

再想像一下，你已經把事情都做完準備要下班，就只差隔壁同事幫你瀏覽一下當季報告確認沒有問題，結果他一下跑去泡咖啡，一下整理桌子，就是沒有要看。你問他為什麼，他說：「沒關係啊你先回家，我等等有心情的時候就會看了，應該不會有問題的啦。」你會回家嗎？就算回家，你放心嗎？

這樣的連結，讓我了解到傑克那句「就是得要洗完我才覺得可以休息啊！」背後，壓迫他的其實是那份對家庭的責任感，而不是他在挑惕我，在找我麻煩。因此，我開始提醒自己積極配合，讓他可以早點跟我一起輕鬆。

其實在現代的社會，男女雙方都有工作經驗，男性對育兒的參與也比以往積極，應該是提供大家一個好機會，可以互相了解對方的難處。與其去探討「上班比育兒辛苦」，或是「育兒比上班辛苦」，如果可以體認到「對方很累，所以迫切需要我的幫忙」或是「對方很累，所以無法太積極主動」，在這樣的基礎之上，一定可以討論出一個比較舒服的平衡點吧。

經過數次積極的「溝通」之後，我跟傑克逐漸養成一個默契，就是在蕃茄睡前一起把所有該做的家事都做完。這樣晚上的時間就可以完全屬於我們，可以看電影，打電動，或是一起喝點小酒配生魚片，隨我們選擇。因為心裡想著這短短兩三小時純粹的休息放空時間，我開始主動在下班前留下一點精力，回家之後就還有餘力主動幫忙，情況就大幅改善了！！

「貓砂呢？」傑克斜眼看我。

對，對不起！！（立刻飛奔去鏟屎）

相關文章：責媳婦生女是蝕本　正義女生一句神還擊　鄰居補刀窒到阿伯冇聲出

+6

相關文章：韓國新抱數奶奶十大惡頂行為　催生二胎、批評育兒、叫她做「喂」

+6
做足家務才打PS5　老婆卻仍埋怨　愛家男失控暴叫：早知不結婚！做全職主婦比想像輕鬆？　老公在家工作驚悉老婆生活竟如此佗佻…在職媽媽減壓8招：放下身為「母親」的罪惡感　老公必須平分家務在家工作很輕鬆？日本在職媽媽拍片分享每天家務　一起身便如打仗子女想幫手做家務但愈幫愈忙？勿嚴厲拒絕　日本專家教最佳應對法家務達人的客廳打掃小魔法　輕鬆清潔地毯梳化櫃底傢俬隙陳年污垢港媽控訴婚後要做埋奶奶上網輔導員　但老公卻從不關心女家家事

延伸閱讀：

睡著的孩子就是欠吵醒？4個最讓媽咪崩潰的爸爸行為

「小孩就是要找你啊！我有什麼辦法？」爸爸一秒就能惹怒媽媽的５句話

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

親子
來稿
夫婦感情
兩性關係
婚姻
Niusnews妞新聞