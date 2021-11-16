Disney+正式4個人夾月費最平$15.4 Pixar動畫國家地理啱曬一家人

Disney+今天（16日）正式登陸香港！香港觀眾從此可以欣賞到來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理以及Star等六大標誌性品牌的豐富電影和片集內容。在收費方面，與另一串流影音平台Netflix比較，Disney+多了年費的選擇，如找到４人共用帳戶，成本可分攤至不用$20一個月，相當便宜！



經典品牌＋原創及獨家作品

成為Disney+會員後，不但可欣賞到Marvel Studios最新的《尚氣與十環幫傳奇》，一些合家歡電影如《爆機自由仁》、《幻險森林奇航》等亦已上架。一些大家耳熟能詳的Marvel、星戰、Pixar動畫、異形系列也可以一再回味，除此之外，Disney+亦有原創及獨家作品，同樣很適合一家人觀看，包括《寶貝智多星再玩過》、《小白呈獻》、《鷹眼》等。

喜歡綜藝的媽媽也有好消息，喜歡《Running Man》的觀眾將能欣賞到原班人馬金鍾國、Haha和池錫辰帶來的第一個官方衍生節目《Running Man向前衝》；小朋友亦可以觀看國家地理頻道的豐富節目，在12月8日上線更會有《探訪超凡地球》及12月29日上線的《波巴費特之書》首播，好看又能學到各種知識。

Disney+節目推介



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設年費計劃 每月不用$20

Disney+目前只有兩個收費方案，分別是月費和年費，兩個方案的帳戶同樣可於多達10個裝置下載影音內容。由於最多支援4個裝置同時觀賞，因此家長可以和親朋共用，分擔費用。在使用年費計劃且有四人共同分擔費用的話，每月月費只需約$15，非常「抵玩」！