港男娶四川妻10年派東涌海景公屋靚裝拍片　網民舉報涉違房署規定

香港住屋問題一直困擾著低收入家庭，能分配到一個公屋單位已是不少人夢寐以求的事。近日一位來自四川的新來港媽媽，分享自己近日獲派、位於東涌的海景公屋單位的裝修心得。惟不少眼利的網民表示，該單位的廚房門疑似被拆去，卻保留明火煮食的設計，涉嫌違反屋署規定。



香港網民不滿 向房署舉報

房屋委員會公布截至本年9月底公屋一般申請者和長者一人申請者平均輪候時間分別為5.9年及3.8年，兩者均創下了1999年3月底以來新高，可見一屋難求。

一名來自四川、和香港丈夫育有一女的新移民媽媽於YouTube上開設頻道「川妹丫丫在HK」分享嫁來香港後的日常生活。日前，她分享了自己一家獲派東涌約300尺海景公屋單位，月租1,000多元，更自行裝修成兩房一廳一廁一廚的間隔。房間窗戶均能望大海景，能遠眺機場、港珠澳大橋，並看到昂坪360纜車，景觀雅致。

即睇新移民媽媽海景公屋單位格局



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不過，眼利的網民觀察到廚房採用原裝的明火煮食設計，但原先單位應有的廚房門卻因裝修工程而消失，疑違反房署規定而表示會向房署舉報。根據公屋租約條款，事前未經房署書面同意，租戶不得在單位內安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備。

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於內地聚會認識丈夫 幾天已奉上所有錢

該名媽媽樂於分享，早前在頻道亦有詳細分享認識香港丈夫的經過。兩人是在內地的聚會認識，聚會後一天他便邀請一同食飯，更在當天直接牽手！然後到他要回港工作時，更把身上所有錢奉上。

她又提及，丈夫在結婚前已全數奉上薪金，最終被他的善良打動，拍拖三年後結婚來港。現在兩人的婚姻已踏入十周年，彼此都要工作，強調不是為錢才跟丈夫結婚。

即睇二人認識經過

