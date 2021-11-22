大S傳婚變　奶奶疑在煽風點火　處理婆媳關係除靠老公還有這件事

汪小菲與大S近來頻鬧婚變，大S先前更曾放話已準備離婚，兩人此時的婚姻狀況，也格外受到關注。近日，更有眼尖網友發現，過去一向寵愛大S的汪小菲媽媽張蘭，竟不停點讚關於大S負評的留言，和睦的婆媳關係是否已鬧僵，更是令人霧裏看花！



婆媳關係出裂痕？張蘭被抓包點讚「大S一點都不愛汪小菲」等負評

熱衷於抖音的張蘭，頻頻被眼尖網友抓包，會針對如「大S就不能來北京嗎」、「大S真是一點都不愛汪小菲，從來不肯妥協，一副要離就離的樣子」等質疑大S的留言按讚，雖然張蘭對此解釋：「每一條評論我都認真對待，無論甚麼內容，大家都是用心了，我必須認真點讚」但，婆媳之間在大S放話要離婚後，究竟處於甚麼狀況，仍令外界相當好奇。

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微妙的婆媳關係，與婚姻關係緊緊相連

眾所周知「婆媳關係」始終被視為存在微妙的關係，畢竟，一邊是永遠牽掛兒子的母親；一邊是深愛着丈夫的妻子，而「婆媳問題」更被視為世界難解之謎之一！「才講媳婦幾句，就頂嘴…」、「不喜歡奶奶愛干涉家事、教育小孩」這些婆媳之間出現裂痕的話語，你是否也曾聽過？或者正深陷其中呢？

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別慌！「婆媳問題」2招解決

別擔心，只要跟着以下這2招，再難解的婆媳問題，都能迎刃而解！

1. 丈夫不是夾心餅乾，而是溝通橋樑

奶奶與媳婦人生有半輩子都生活於不同的成長環境中，不論是生活習慣、教育觀念等各方面都存在或多或少差異。當婆媳關係因想法不同，出現緊張、爭執時，老公必須挺身而出，千萬不能有「這是他們的事」這種想法。

在婆媳關係中，老公應是最了解這兩個女人的男人，因此也是溝通的橋樑，練習擋下、潤滑彼此的抱怨，總能大事化小、小事化無。

2. 有點距離，關係更緊密

過來人最常說的話莫過於「不要跟奶奶住一起」，此話，真心不假，即使是隔着一層樓、一條街也會比早上起床就見到面更好。長時間的相處，難免會出現摩擦，奶奶畢竟不是親生媽媽，耍任性、發脾氣這些能被父母無條件包容的舉動，在奶奶面前，也許只會被貼上「不懂事」標籤。「保持點距離，會更美」此話不僅適用於男女關係，也適用於婆媳之間唷！

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