出版社辦小作家培訓班　遊戲增寫作靈感　校長：想寫得好要咁做

受網絡速食文化影響，學生的寫作興趣大不如前，中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻更形容，「十個學生七個都唔鍾意寫嘢！」有出版社於學校舉辦「小作家培訓班」，以遊戲形式傳授寫作技巧，期望學生願意下筆，令寫作成為生活習慣。

攝影：蘇煒然



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從遊戲學習寫作

小皇冠童書館與小麥文化合作，由編輯團隊設計一連四堂的「小小作家培訓班」，讓五至六年級學生參與。中華基督教會協和小學（長沙灣）共有15名學生，經老師推薦後參與培訓。

六年級的葉同學分享，從課堂中學習到靈活運用不同寫作技巧。「上堂嘅時候老師畀唔同遊戲我哋玩，學到點樣創作好故事，例如描寫高潮。」吳同學則表示，最喜歡課堂上的「靈感遊戲」。「老師講一個詞語，女我哋就寫低聯想到嘅事物，可以將學到嘅技巧喺作文時運用出嚟。」

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寫作與邏輯思維

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻本是語文老師，亦熱愛寫作。他指，校內的閱讀文化盛行，惟學習語文除了要有「輸入」（input），亦要有「輸出」（output）。

「睇好多書，唔代表可以寫出嚟。睇書係將知識放入腦裡唔同嘅格仔，寫作就係將格裡嘅嘢整理，再表達出嚟。寫嘢叻唔代表講嘢叻，但對語言、溝通、邏輯思維都有幫助。」

他表示，對培訓班導師的教學技巧感驚喜，「導師好有技巧，一步一步引導思考，教佢哋表達自己，冇諗到效果咁好。初步希望將佢哋嘅文章結集成書，希望佢哋第時有興趣做作家。」

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古文、詞彙弱 宜豐富生活體驗

蔡校長指，現時的網絡與速食文化，令學生的寫作興趣、古文及詞彙能力較弱，需要師長多加鼓勵。「整個大環境唔同咗，以前係睇書、訂報紙雜誌，而家好多時睇網上文章，亦唔寫日記。十個學生七個都唔鍾意寫嘢，叫細路仔寫，難過罰佢跑圈！」

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他認為，要改善寫作能力，首先要豐富生活體驗。「鍾意寫作嘅人，會好留意身邊事物，樂意探討不同議題，唔會係閉門造車，咁樣題材先會豐富。」

把知識化作材料

「小小作家培訓班」的主導師林慧儀表示，團隊約於半年前開始籌劃課程內容，於每堂設堂課及家課，並會因應不同學校的學生能力而作微調。「編輯本身接觸好多作家，我哋參考佢哋嘅思維脈絡，以小朋友角度同語言傳達，令佢哋可以吸收到。」

林慧儀指，培訓班著重的是讓孩子「肯落筆」，「坊間好多寫作班，佢哋會比較類型化，例如教寫抒情文、議論文、記敘文。但平時小朋友睇好多書，吸引好多知識，點樣用返出嚟？」

「佢哋上作文堂成日拓住個頭，遲遲唔落筆，話諗唔到、冇靈感，其實係吸收得好多，但唔知放咗喺腦裡面邊個『櫃桶』。」她續指，課堂旨在啟發學生把靈感變成材料，整合、串連，再昇華至有追看性，讓有志寫作的同學明白箇中竅門。

先願意下筆

「我哋期望學生鍾意睇、諗、寫，接觸面要大。起碼覺得寫作係好玩，肯寫。其實一日未動筆，一日都唔知係咪可以做作家，希望香港日後會出現更多年輕作家。」

要增進寫作能力，她建議學生除了多閱讀，更要保持好奇心。「睇書唔係睇單一類型嘅書，視野要闊；另要『八卦』，行出街要留心、記住有趣細節，適當時候攞返出嚟運用。一啲作品故事情節、題材吸引嘅作者，本身係好能夠融入生活，而且極留意時事。」

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