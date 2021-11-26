Black Friday2021優惠｜童裝、玩具低至半價　媽媽必買3大品牌

11月26日是感恩節，由25日起網購平台陸續推出購物優惠，最抵有半價發售，部分更能直送香港。我們精選了3個外國的童裝、玩具品牌購物網站，衣服、外套最平不用港幣60元有交易。



Carter’s

Carter's卡特是美國最大嬰幼兒童裝品牌，擁有百年歷史，貨品CP值高，深受媽媽喜愛。在Black Friday推出大量低至半價，更有大量有聖誕氣氛的BB衫、口水肩，全站運送美國地址免運費，可以善用各大轉運平台協助運送到港。即使計上運費，還是十分抵買！

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Walmart

美國大型零售平台Walmart亦有推出Black Friday購物優惠，大量Lego、桌遊、Nerf gun也有折扣，入手價相當吸引，買來做小朋友的聖誕禮物真是時間剛剛好！

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My 1st Year

My 1st Year是專售嬰幼兒用品的購物平台，大量貨品正設半價優惠，更可直送香港。貨品種類多元化，有服裝、鞋子、嬰兒安撫巾、木製餐盤等等，十分適合新手媽媽入手BB用品！