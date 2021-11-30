媽媽攜9歲穿小學校服兒子入郵局被拒填紙仔 職員不接受沒手機

自11月1日起，市民須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才可進入政府大樓和辦公處所。而12歲以下和65歲或以上的人士仍可以「填紙仔」酌情處理。而每個場所的職員判斷標準不一，導致很多家長感到不便。近日有媽媽想帶9歲小朋友體驗寄信給聖誕老人，惜被郵局職員拒之門外，最終令小朋友未能親自寄出。



身穿小學校服仍被質疑

讀者Sara媽媽在11月22日與剛放學的９歲兒子前往郵局，準備寄出私人信件及讓兒子把手寫信親自寄給聖誕老人。Sara及兒子約下午兩時到達藍田郵局，門外職員告知要使用「安心出行」掃瞄二維碼，惟兒子並沒有智能手機，加上先前Sara與兒子在11月有出入體育館、圖書館、街市的經驗，12歲以下可以「填紙仔」，因而打算以同樣手法處理。

但是，該名職員不接受小朋友「填紙仔」，要求Sara提供兒子年齡的證明文件。Sara感到錯愕，表明沒有帶備小朋友的身份證明文件。為了不讓兒子失望，Sara提出客觀條件希望說服職員：「我個仔高度得140cm左右，仲著住小學校服，點會唔係12歲以下？」惟最終職員堅持未有通融，Sara只能獨自進入郵局處理事宜，兒子亦無緣親自寄信給聖誕老人。

有家長陪同可豁免

根據香港郵政發言人回覆指，所有進入郵政局的市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼。未滿12歲的兒童如無任何人士陪同，須填寫「訪客資料記錄表」，並按場所人員要求展示身分證明文件以作核實。如未滿十二歲的兒童有其他人士陪同，而該人士已使用「安心出行」或屬獲豁免情況而填寫「訪客資料記錄表」，該兒童則無須另外填寫「訪客資料記錄表」。

所有郵政局均按上述指引作出安排，並按實際情況作彈性處理。

🔼🔼🔼11月初亦因安心出行放行問題，而出現過爭執事件👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻體育館職員放行標準不一 媽媽不滿：我哋家長要點做？👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

避免爭執可拍攝身份證明文件存放手機

記者查證，根據現行法例，任何人如年滿15歲須隨身攜帶身份證明文件，因此Sara的9歲兒子即使沒有帶備出世紙等證明，亦屬合理情況。

類似事件自11月起已屢見不鮮，由於各職員均有一套標準去判定兒童年齡，建議家長如想避免爭執，可為子女拍攝出世紙、身份證存放在手機方便出示，而出入政府場所前，盡量帶備學生手冊、身份證，以免小朋友需要獨自在門外等候而產生危險。

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