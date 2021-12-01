寒冷天氣｜周四氣溫跌至13度　媽媽學一招防室內失溫、慳電方法

受一股強烈東北季候風影響，未來兩、三日華南沿岸地區早上天氣會相當清涼，。天文台預計明日（2日）氣溫將進一步下跌至13度，新界再低2、3度。想為小朋友保暖，除了在衣物和飲食上著手，也能運用簡單方法保持室內溫度，即使開暖爐也能更慳電！



天文台預計，清涼天氣將持續，明日（２日）最為清涼，市區只有13度，新界地區氣溫再低幾度，打鼓嶺或跌至只有7度。

（資料圖片）

在寒冷天氣下，很多家庭都會使用暖爐、暖風機等電器，保持室內暖和，令小朋友避免著涼。但原來窗戶是室內保暖的「勁敵」，當沒有太陽時，室外的冷空氣都由窗戶跑進來了！

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台灣網民近日推介一樣法寶，非但得來容易、購買也很便宜，把它貼上窗戶，更能防止室內50%熱能跑掉，使用電暖爐就能更慳電！這就是購物時常看到、包裹貨物防撞的氣泡紙！年初則有台灣藝人上電視節目分享親身試用的效果，表示之前暖爐要開到「高」才夠暖，窗上貼上氣泡紙後，只需較至「中」就可以了，達到了慳電省錢的效果！

只要在窗戶上噴水，就能輕易地把氣泡紙平整的一面順利地黏在窗戶上。雖然窗戶會變得白濛濛一片，但保暖最重要！台灣的物理老師亦有解釋為甚麼氣泡紙能發揮作用，是因為氣泡紙中間的空氣可以阻絕冷空氣，確實能達到禦寒效果。