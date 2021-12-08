中一自行分配學位全港學額一覽　專家教填表策略：家長常忽略一點

教育局已於周一（6日）起向小學派發《中一自行分配學位申請表》，家長收到的兩份申請表分別代表學生選校的首選和次選意願。欲為子女申請明年9月入讀官立及資助中學，可於明年1月3日至17日期間，親身到最多兩間官立或資助中學交表。本地教育及升學顧問Ian Tsang，建議家長選校時注意忽略之處，同時指出Band1學校收生基準，值得家長參考。



教育局表示，學生如非就讀於參加派位的小學，其家長可向教育局學位分配組索取申請表。而家長不應向學校表明選校意願，同時學校也不得查詢有關次序。家長須於明年1月3至17日將填妥的申請表連同所需文件直接交回有關中學，或透過郵寄遞交。該中學收到郵遞申請後，會把申請表的存根寄回家長，以作保存。教育局提醒家長切勿向多於兩所中學遞交申請表，否則申請會作廢。

由於自行分配學位申請不受地區限制，家長選校時應先充分認識學校，了解其辦學理念、傳統特色、收生準則、發展和運作等，衡量與子女配合與否。成功申請自行分配學位的學生不會經統一派位獲分配學位。

另外，如學生成功在自行分配階段獲取學位，其家長會於明年3月31日收到學校通知；但如學生也獲非參加派位直資中學錄取，家長須盡快決定是否保留該直資中學的學位。如家長決定放棄該非參加派位直資中學的學位，可於明年4月8日或之前通知有關直資中學，並取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。自行分配學位階段的派位結果明年7月12日與統一派位結果一併公布。

按圖即睇中一自行分配學位申請程序：

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新界區自行學額

而有份參加2022年度中學學位分配辦法的官立、資助及按位津貼中學名單中顯示，全港最多自行分配學額的中學為新界區，當中以沙田區共有1,426個學位，其次是屯門區總共有1,355個學位，元朗區共有1,306個學位，葵青區有1,200，北區有939，西貢有727，大埔有670，荃灣有516個及離島有203個學額。

按圖即睇新界及離島各區自行分配學額名單:

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九龍區

九龍區方面，九龍城區共有1,243個學位，屬九龍區最多自行分配學位地區，其次是觀塘區共有1,094個，黃大仙區共841，深水埗居共716，油尖旺共481個自行學額。而著名男校「喇沙書院」共有76個中一自行分配學位，成為全港提供最多自行學額中學。

聖言中學 (網上圖片)

按圖即睇九龍各區自行分配學額名單:

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香港島

港島區以東區有771個學位為最高、而灣仔區有535個、南區有465個及中西區有396個自行中學額。

按圖即睇港島各區自行分配學額名單:

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專家選校策略

本地教育及升學顧問Ian Tsang回覆記者查詢時表示，在一月份呈交的自行申請表，是指每個學生可以在全香港中學裏面選擇兩間自己進行申請，由於不像派位及大抽獎，有一份表格然後有很多個位置讓你填上，進取與否這是個人選擇。

「傳統上，無論學校、老師或家長都會一有種慣常態度，是在自行分配學位階段作出進取的選擇，但這是傳統做法，我個人給家長的建議，就不會用進取這個字眼，而是你是什麼成績就報同一個程度的學校。」他說。

家長最易忽略之處

Ian Tsang指出在自行分配學位階段是沒有進取空間的主因是，這階段只佔整個中學30%學額，所佔比例很少，他認為不少家長會忽略一個重要因為，他說：「我很想趁這個機會讓家長提高認知度，就是教育局會幫所有全香港參加派位的學生做一個排名，例如今年有五萬名小六生就讀的是參加派位的小學，基本上是全部官立、資助小學及大部份私立及少量直資小學的學校都是參加派位，如果約有五萬名學生參加，教育局的數據系統入面會將這五萬名學生整齊地排成一至五萬個名次，而當學生向每一間中學申請學位的時，每間中學都可以知道該名申請學生的排名次序。」

選校沒進取空間

「即是說，當一間中學有40個名額，而收到有400份申請，那該中學主要是由前面數落去，收排頭40名的學生，這個就是自行分配學位階段的秘訣所在。我們要看的是該中學會有什麼成績的人申請，中學對學生的排名名次是一目了然，由此可見何來有進取的空間呢？」

他續說：「全港有幾萬個申請人，而自行分配學位卻得萬多個學位。再直接說，Band1學生報Band1英中，而全香港每年在自行分配階段約有5000多個英中學位，但Band1學生有超過15000人，他們不會突然不去報英中，那就沒有進取空間了。」

每當老師鼓勵學生以進取態度填寫學位時，Ian Tsang建議家長要先了解整個制度，「當中是沒有運氣或賭博成份，除非，唯一一個漏洞是會否有一些英文中學或Band1中學，不太吸引到Band1學生去申請，這是極難發生，我不敢說沒有。」

移民潮只會影響統一派位

對於移民潮之下，Ian Tsang坦言也不會影響到自行分配階段，因為對Band1學校總是求過於供。他說：「移民情況只會是影響統一派位，譬如某些地區因為移民潮而引致學生數量減少，從而令到該區的餘下學額供應突然相對變得鬆動，這才有機會發生，但不適用於自行分配學位。」

另外，他亦再三向家長講解升中運作，「當小學生在5、6年級考完呈分試之後，每間小學會將分數交上教育局，教育局的電腦系統會將不同小學過往的成績作出調整，然後再根據計出來的分數乘以比例，計出學生分數，並用該分數排出每名學生的次第名次，但不會知道哪位學生是全香港第一。」

Band1學校睇學生成績次第

他假設有一間A中學，收到400份自行申請表，A中學會將該400個申請學生的登記編號輸入電腦，直到明年2月尾3月初，電腦系統會自動增加一個按鍵作出400個排列，學校按鍵後，就會在1-50000名中順序排出1-400，這樣可避免太多私隱暴露，又可以令A中學知道該400個申請人中，在教育局的數據系統的次第排名，從而了解學生的成績高低。最後，他指Band1中學會參考學生成績次第作收生標準。

著名本地教育及升學顧問Ian Tsang（攝影：黃寶瑩）

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