孕婦｜懷孕時做愛身體更敏感　4大行房須知　男方一原因仍要戴套

新婚期總是美好，而且若您和另一伴說好想要有兩個小孩，除了白天工作認真打拼外，晚上床第之間的努力也不可少。終於，驗孕棒上的兩條線回應了您們的期待，對於新婚夫婦來說，三天兩頭的恩愛肯定是必要的。但是在懷孕的情況下可以愛愛是否安全，本文將帶您了解懷孕時愛愛對身體的影響以及注意事項。

文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰/Hello醫師



孕婦懷孕期間做愛，有幾點要留意：（按圖了解！)

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懷孕愛愛2大不同

懷有胎兒後，孕婦體內的激素會產生劇烈的變化，連帶使愛愛時的感受也與受孕前大不相同，以下為2種懷孕期間愛愛的不同之處。

1.更容易高潮

由於體內激素的變化，使得愛愛時陰部的充血量也會顯著增加，當然敏感度也會隨之提高，對部分的孕婦來說，可能會因此更加容易達到高潮，如果您從未體會過高潮的感覺，不妨可以趁懷孕時體驗看看。

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2.敏感度大躍進

如上述所說，懷孕時包括雌激素在內等激素會大量增加，使得整個身體都變得更加敏感，雖然說敏感度的提高可以讓孕婦更加的享受愛愛過程，但是因為每個人的身體情況不同，對部分孕婦來說，可能會有太過敏感而導致愛愛時發生疼痛的情況。尤其在懷孕中後期，乳房會變得脹大而敏感，稍微輕微的碰觸都可能會產生疼痛，此時進行性行為最好避免對胸部愛撫，且過程真的感覺不適的話，也不必勉強繼續做下去。

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3個常見的懷孕愛愛問題

關於懷孕時發生性行為，最多人擔憂的便是對寶寶有無影響了。以下列出3種對於懷孕愛愛常見的疑問。

1.會不會傷到寶寶

寶寶在子宮中會受到非常良好的保護，無論您的伴侶尺寸多大，都不可能貫穿或衝撞子宮，導致寶寶被「撞傷」。不過，以下2點事項是愛愛過程中需要避免的：

．別壓迫腹部：傳教士體位會壓迫到孕婦腹部的性姿勢最好避免，擠壓腹部會使得孕婦跟胎兒感到不適。



．禁止往陰道吹氣：往陰道吹氣有可能引發空氣栓塞，氣體進入血管裡形成氣泡，造成血管梗塞的情況，雖然機率不高，不過一旦發生對寶寶及孕婦都有致命的危險。



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2.懷孕愛愛會造成流產

根據美國國家醫學圖書館(NLM)的國家生物技術資訊中心(NCBI)研究指出，懷孕愛愛不會增加流產的機率，但要注意的是，如果您懷孕期間因愛愛行為，而感染性病，其衍生的併發症有可能導致流產，因此，懷孕期間的性愛最好還是戴上保險套最為安全。

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3.愛愛後流血怎麼辦

正常情況下，懷孕期間的愛愛不太會產生流血的情況，但是也有可能是因為懷孕時的激素及性器官的充血量增加，使得子宮頸變得較為敏感，因此弱受到刺激可能會流血。無論如何，如果有發現下體流血，建議還是盡快就診，尋求醫師的幫助。

一般情況下，懷孕期間的愛愛沒有什麼大問題，在懷孕中期肚子逐漸變大的情況下，孕婦愈發減少運動的頻率，透過「床上運動」多少也能幫助孕婦燃燒些卡路里，減少產後恢復體態上的困難。但是如果有胎盤前置的問題，或是其他經醫師檢查過後發現胎盤狀況不穩定等狀況，那麼懷孕期間進行性行為就不太適合。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：帶球運動沒問題！懷孕愛愛注意這3點】