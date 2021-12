Ｗinter Wonderland聖誕市集及玩樂　玩充氣彈床體驗零下15度冰窖

由即日起至明年1月2日,亞洲國際博覽館舉行Winter Wonderland 冰雪奇幻國度,親子必玩零下15度冰屋、走入極光藝術體驗區、奇先生妙小姐聖誕迷宮、全長30米歡樂彈跳城堡名,媽媽不可錯過Winter Wonderland內60個歐陸聖誕市集攤位,有不少減價貨品及歐洲手工製品,仿如置身異國風情的聖誕村。

攝影:許珞珩



Winter Wonderland冰雪奇幻國度由即日起至2022年1月2日於亞洲國際博覽館館2號展館舉行,全場有齊消閒、娛樂、打卡、購物、餐飲及表演,即睇有咩好玩!

入場前記得check in先呀!攝影:許珞珩

Christmas Market聖誕市集

由60間洋溢童話色彩的小木屋搭建而成的聖誕購物村,瀰漫着濃濃的歐洲風情。場內設有來自歐洲不同地區的商店,朱古力、首間期間限咖啡、新鮮手製護理產品期間限定店、Winter Wonderland限定聖誕禮盒,手作產品工作坊,手工製品,更設有場內獨家禮遇。同場更設有塔羅牌占卜及茶葉占卜等特色攤位,以及親手製作各式節日手藝品的體驗工作坊,把普天同慶的氣氛提升至極致。

+ 9

Glacier Ice House 極地冰窖

Glacier Ice House 極地冰窖由團隊專程赴運數百塊巨型冰磚,在零下15度低溫環境下,經專業冰雕師耗時多日打磨及裝嵌而成,置身其中恍如走進北極圈的冰屋世界,感受全港獨一無二的冰窖酒吧暢飲體驗,大會更提供熱朱古力飲品!

+ 4

House of Light by XCEPT

由本地創意媒體藝術團隊XCEPT 打造的House of Light 沉浸式互動藝術裝置,以結合光影美學、以及動能產生的音頻作為療癒的視覺及感官藝術,創造獨一無二的光學結晶之樹,打造一個20分鐘的極光浸浴體驗,是打卡拍照的重點項目。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻想放下電呢個免費新遊樂場最啱🎄!即睇:啟德車站廣場、啟德大道兩公園12.7新開放 必玩超放電兒童遊樂場👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

MR. MEN LITTLE MISS X’mas Maze 奇先生妙小姐聖誕迷宮

MR. MEN LITTLE MISS X'mas Maze於迷宮內不同打卡點及互動遊戲區恭候光臨,令探險之旅更具樂趣,迷宮內設有不同打卡點及互動遊戲區,旅程完成後更可獲MR. MEN LITTLE MISS 奇先生妙小姐Winter Wonderland限定紀念品乙份。場內更設有MR. MEN LITTLE MISS奇先生妙小姐期間限定店,為你帶來各式各樣50週年限定商品外,更特設量身訂製禮品服務,Mr. Happy、Mr. Tickle、Mr. Strong、Mr. Bump、Little Miss Sunshine、Little Miss Giggles ……數十款角色人物正等待成為你最佳的聖誕禮物(包括水杯、保溫瓶、圍裙等),絕對不容錯過。

+ 7

Joy & Jump Castle 歡樂彈跳城堡

一見到就想上前蹦蹦跳的充氣遊玩區,提供多款充氣遊樂設施,其中高達5米、長達30米的充氣滑梯,體積之大是香港室內場地前所未有,配合聖誕主題及色調,務求挑起小朋友的彈跳慾望,引發潛藏的運動細胞!

+ 3

不要錯過位處場地中央高度達7米的聖誕樹,不時會有飄雪落下。

「Winter Wonderland冰雪奇幻國度」

地點:亞洲國際博覽館2號展館

日期:2021年12月13日~2022年1月2日(12月21日冬至日閉館)

時段A:10:30 – 15:30

時段B:16:00 – 21:00

標準門票:成人每位88港元,小童(3至11歲)每位68港元

交通安排方面,大會指定交通工具——機場快綫讓成年訪客可以港幣47元起即日往返市區及博覽館站,與此同時,機場快綫更特別為往返Winter Wonderland 冰雪奇幻國度的3至11歲小童提供免費乘車優惠*。有關更多機場快綫車費優惠,請密切留意「Winter Wonderland冰雪奇幻國度」官網公佈。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻12月有勁多聖誕🎅🏻親子好去處🎄,放假大把活動去絕對唔怕悶🤩🤩即睇:聖誕節|12月親子好去處 睇清全港商場聖誕佈置、市集及展覽👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻