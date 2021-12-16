親子好去處｜學做小車神挑戰抱石攀高峰　3大推介扮忍者一展身手

難得假期，父母都會帶小朋友到戶外舒展一下筋骨，不過，戶外活動容易受天氣影響，適合小朋友「放電」的室內地方，除了商場還有不少好地方。不妨趁這個假日，為小朋友策劃一次精采的行程，暫時放下功課的壓力，好好輕鬆一下。



障礙跑比賽釋放忍者潛能 考驗身手衝破障礙

小朋友活潑好動，或應釋放他們內在的「忍者潛能」！AlphaStep體適能鍛鍊基地舉辦Ninja Xmas Crazy Run 2021，自認身手了得的小朋友可以一嘗做忍者的滋味。他們可以在安全而且富挑戰性的環境下完成一系列忍者障礙，而且所有障礙以難度分級，初學者和新手都可輕鬆完成，從中提升他們解難思維和自信心。除了個人競賽之外，親子亦可以組成隊伍參賽，父母與小朋友一同合作，通過障礙，贏取活動冠軍寶座。**即上「01空間」了解活動詳情及報名**

按圖即看「AlphaStep聖誕障礙跑比賽」精采時刻：

+ 16

AlphaStep【Ninja Xmas Crazy Run 2021】聖誕障礙跑比賽



「01空間」優惠價



個人競賽 - $250

個人競賽訓練：1堂訓練加比賽$610；2堂訓練加比賽$850；3堂訓練加比賽$920；4堂訓練加比賽$1050



親子接力競賽（1位家長及1位小孩）$350

親子接力訓練：1堂訓練加比賽 $850；2堂訓練加比賽$1,050



👍想知有咩玩？即睇：2大放電好去處│親子體適能訓練班學做忍者飛簷走壁 再玩攀石鍛鍊

新手抱石班 攀登高峰學懂跌的技巧

在早前的東京奧運熱潮下，不少新興運動被關注，抱石就是其中一項。抱石需要運用全身的力量，適合成長中的小朋友參加及訓練。Justclimbhk的新手抱石班適合4至11歲的小朋友參加，教練會詳細講解安全指引及下跌的技巧，避免受傷，還有抱石的玩法和基本攀爬技巧，完成課程後更可獲得全日任玩通行證。透過「01空間」報名，可以8折優惠參加課程。**即上「01空間」了解詳情**

按圖即看「JUST CLIMB新手抱石班」精采時刻：

+ 16

JUST CLIMB新手抱石班



「01空間」8折優惠價：$319

*使用「01積分」更可低至半價$160換購



化身「小車手」 室內賽道風馳電掣

不少小朋友都喜歡賽車遊戲的速度感，如今他們更可一嘗成為「小車手」的夢想，在「愛民18彎」室內賽車體驗中，一試速度帶來的感覺。愛民18彎佔地5萬呎，是全港唯一室內電動高卡車場，提供2條跑道共18個彎。小朋友需要配戴合適防具，並在導師的指導下學習駕駛賽車，然後與父母同場競賽。另外，賽車場亦同時提供飄移車體驗，供不同小朋友體驗。**即上「01空間」了解活動詳情及報名**

按圖即看「愛民18彎室內賽車體驗」精采時刻：

+ 2

愛民18彎室內賽車體驗



「01空間」獨家套票：



（平日）單人套票（一節+一杯飲品）$243

二人套票（一節+兩杯飲品+一份小食）- $528

*使用「01積分」更可低至半價$122換購



（週末及假日）單人套票（一節+一杯飲品）$303

二人套票（一節+兩杯飲品+一份小食）- $688

*使用「01積分」更可低至半價$152換購

