華御結推$10飯團優惠首日半小時售罄被鬧爆　分店將加推5倍供應量

華御結早前宣佈慶祝邁向第100間分店，於12月15日至21日一連七日，以$10發售指定人氣御結。不過活動第一日，多間分店開門約半小時即宣佈售罄，讓不少網民大罵：「推得優惠出嚟但預咁少？」記者就此向華御結查詢，獲回覆指明天（16日)及星期五（17日)的優惠御結（分別為[御結]辛口明太子 及 [御結]和風鮭魚沙律 ）供應量增加至平日的至少5倍以上。



華御結在12月15日至21日一連七日每日於全線分店以$10驚喜價發售指定人氣御結，每日限定一款。今日為優惠首日，華御結以濃香蛋汁牛壽喜燒御結打頭陣，不過在早上，已有不少網民於華御結Facebook專頁優惠帖文下畀嬲嬲，並留言表示早上7時半開店，未到８時優惠飯團已經售罄，質疑「每間店得幾件做減價就唔好學人唱通街講優惠啦😂」、「咁孤寒不如唔好做」。

$10優惠未有設限購

亦有不少網民表示售罄原因是優惠沒有限購措施，「我見奧海城有人清哂雪櫃所有$10飯團，大約14個度，我覺得應該要限購」、「前面條友一個人攞咗十個搞到我買唔到想買一個做早餐姐 咁搞法無下次 點幫襯你」。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節🎄🎄🎄開party有咩好食，即睇：聖誕節│小丸子雪糕火鍋、LINE FRIENDS曲奇 4款卡通聯乘派對食物👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

華御結：將增加供應量至平日5倍以上

記者向華御結查詢有關每日推出數量及有否限購措施等，發言人回覆表示，十分關注售罄情況，為盡可能讓更多客人享受有關優惠，今天（12月15日）售賣的$10優惠[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒是平日供應量的4倍。考慮到今早的客人反應，已安排明天（12月16日）及星期五（12月17日）的優惠御結（分別為[御結]辛口明太子 及 [御結]和風鮭魚沙律 ）供應量增加至平日的至少5倍以上，以盡可能滿足客戶需求。華御結又指，店舖沒有限購措施，會持續觀察及因應情況，調整餘下數天的供應量。

👉🏻👉🏻👉🏻睇埋$12店有咩平聖誕禮物玩具精品選擇🎄聖誕節2021｜$12店聖誕裝飾佈置商品推介 必買迪士尼餐具👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻