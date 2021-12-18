聖誕節｜趁節日帶小朋友送暖予有需要人士　2大機構慈善義賣活動

臨近年尾，除了要和仔女慶祝聖誕節，亦可以和小朋友一起做慈善送暖給有需要的人。最近有2大機構推出慈善義賣活動，爸爸媽媽不妨和仔女一起支持，在聖誕佳節向社區送上關心和祝福。



救世軍節日棉花糖慈善義賣

節日棉花糖義賣將於 2021 年 12 月至 2022 年 1 月舉行，大家可透過網上訂購及於救世軍家品店購買。本年度主題為「愛。分享」，共有四款設計，分別代表救世軍部隊(教會)、教育服務、社會服務及循環再用計劃。

救世軍將舉行節日棉花糖慈善義賣

節日棉花糖：

慈善價港幣$20 (包括 3 粒棉花糖)



節日棉花糖套裝：

慈善價港幣$80 (全套四款)



節日禮物包：

慈善價港幣$200

(包括一套四款棉花糖、救世軍 束繩袋乙個及由救世軍復康學員親手製作的紗織搓手液套裝)



馬會推「佳節義賣」活動

今年聖誕節，香港賽馬會推出的「佳節義賣」活動，是次義賣活動推出三款主題掛飾，分別代表希望、健康及幸福的獻禮，每個售價 80 港元，限量發售一萬個。限量掛飾將於12月7日起上午10時起於馬會網站公開發售，市民可於12月20日起，親臨大館換領已購買的掛飾。

此外，豎立於大館檢閱廣場高12米的愛心樹，亦掛滿了這三款代表希望、健康及幸福獻禮的三款主題掛飾，象徵本會的佳節祝福。凡預購佳節義賣掛飾的人士，均可獲得一條LED手帶。獲手帶的市民可於2021年12月20日至2022年1月2日，每日下午5時半至9時半期間，每一小時便可與愛心樹同步閃爍，增添佳節色彩。是次義賣的全部收益，再加上馬會的對等配對捐款，將全數撥捐公益金。

購買及換領「佳節義賣」掛飾

開售日期：2021 年 12 月 7 日上午 10 時起，售完即止

購買網站：hkjc.com/giftingforgood



LED 手帶與愛心樹同步閃爍體驗

日期：2021 年 12 月 20 日至 2022 年 1 月 2 日

時間：每日下午 5 時 30 分、6 時 30 分、7 時 30 分、8 時 30 分及 9 時 30 分



換領詳情：市民付款後會收到換領掛飾的二維碼，請親臨大館換領掛飾

日期：2021 年 12 月 20 日至 2022 年 1 月 2 日

時間：上午 10 時至晚上 8 時

地點：大館檢閱廣場，香港賽馬會「佳節義賣」換領處



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