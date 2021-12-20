冬至｜中醫媽媽教煲2款湯水健脾消滯 把握治病好機會

12月21日是廿四個節氣中「冬至」，是最重要節氣之一，由於冬至日因太陽直射南回歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長。過了冬至後，日光照射會逐漸北移，就會慢慢變得晝長夜短了。中國人視「冬至大過年」，也是一家人團圓的日子。註冊中醫師謝嘉雯指出節日氣氛下，大人與小朋友也容易進食過量，冬至亦視進補為傳統，她特別為大家介紹一個補而不燥，亦有助健脾消油膩的湯水，及和一個適合節日前後，消滯清熱的茶飲，避免大家節日下出現腸胃積熱和消化不良的健康問題。



由於冬天的團圓飯聚餐多以盆菜或自助餐形式，中醫媽媽謝嘉雯指出這些高熱量的食物以肥甘厚味為主，她說:「冬至是團聚的日子，一家人回家吃飯，而且飯菜亦較豐富，傳統也以冬至時進補為傳統。今次為大家介紹一個補而不燥，亦有助健脾消油膩的湯水，和一個適合節日前後，消滯清熱的茶飲，避免大家節日下出現腸胃積熱和消化不良的健康問題。」

即睇冬至湯水:

冬至宜吃淮山及這個

謝醫師表示:「淮山能健脾，節日期間進食過多煎炸油膩食物易令身體燥熱；新鮮淮山較乾山滋陰生津,有助健脾滋陰，預防上火。」

同時，她亦建議大家可以食以下食材，有助通便:「民諺『冬食蘿蔔夏食薑，不勞醫生開藥方。』冬天天氣寒冷，容易進食高熱量食物；如火鍋﹑燒肉……等，脾胃易蘊濕熱。吃點白蘿蔔有助清熱下氣，除胃脹不舒。白蘿蔔水份豐富，亦提供膳食纖維有助通便，平衡冬至食物的油膩感。雞肉甘溫，配合滋陰的螺頭，補而不燥外，熬出來的湯水亦清甜可口。」

即睇冬至適用熱飲:

粟米清熱

謝醫師指甘蔗又稱脾之果，能清熱除煩；麥芽長於消澱粉質；如粥﹑粉﹑麵﹑飯等。「炮製上亦分生麥芽、炒麥芽和焦麥芽；共同功效均為行氣消食、健脾開胃、退乳消脹。因此節日食滯，想加強消化功效，可選擇焦麥芽。粟米清熱利尿，除了可取其清熱利尿功效，配合甘蔗增加天然甜味外，煮熟後更可食用，為我們提供纖維，平衡節日飲食纖維量易攝取不足的問題。」

麥芽消滯

另外，謝醫師指授乳媽媽其實也可以用麥芽，只要注意以下要點:「麥芽有退乳功效，但研究顯示，用量要達到60克以上方有回乳功效，平常飲用或中醫處方，用量都在15-20克之間。母乳媽媽若脾胃不適，看見中醫師處方麥芽消滯，也不用過於擔心。如有疑慮，亦可選擇熟識母乳用藥的中醫師求診。」

把握治病好機會

冬至雖是冬天到極點的意思，但謝醫師指是否極泰來，亦是一陽復始的意思。她說:「從冬至這天算起九天，稱『一九』， 然後順數以每隔九天為一個單位，順序稱『二九』﹑『三九』......直至數到第八十一天的『九九』天，便大概到了春天的『驚蟄』節氣；代表寒氣遠去，春暖花開的和暖氣候真正到來。因此古人在冬至時,會畫一幅『九九消寒圖』, 從『一九』天，數到『九九』八十一天，來計算春天的到來。」

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治療鼻敏感、哮喘、痛經好時機

在中醫角度裡「一九」至「三九」期間，是一年最寒冷的時候，也是進行冬病冬治的「三九天天灸」的日子，「藉辛溫的中藥，研磨成粉，混合薑汁、蜂蜜，製成藥貼，經中醫師辨證後貼於相關的穴位，達到溫經補陽的效果，來治療因寒而起的肺系疾病；如鼻敏感﹑哮喘、四時感冒，或寒濕引起的腹瀉、痛經等，從而達到治病防病的作用。因在指定日期進行，因此大家可趁冬至，開始進行三九天天灸貼藥治療，預防來年春天疾病來襲。今年三九天日子分別是12月21日、12月30日和2022年1月8日。」

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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