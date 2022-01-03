小朋友有鼻鼾不等於睡眠好　張口睡覺還會影響外觀｜徐家明醫生

黃太 ：「我兒子八歲，一直以來睡覺時都會打鼻鼾，放學後做功課瞌眼瞓，上課時調皮又搗蛋不專心，成績越來越差，老師說他可能是過度活躍，長此下去怎麼辦？」有人說睡眠佔人生三分之一時間，睡眠質素與生活質素實在有莫大關係。很多人睡覺時都會打鼻鼾，但其實打鼻鼾未必代表身體放鬆熟睡，反而可能是身體正在承受壓力的警號。



相信大家都聽過「睡眠窒息症「這個名詞，但其實很多人都不知道這個病不只影響成人，也會影響小朋友。睡眠窒息症是指睡眠期間出現呼吸停頓，大部份是上呼吸道在睡眠時因為軟組織阻塞而變得狹窄, 身體會出現缺氧，難以進入深層睡眠，而鼻鼾是最常見的症狀之一。

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影響睡眠質素難長高

研究顯示，6歲至12歲的小朋友中大約10%有長期鼻鼾的問題。睡眠對小朋友十分重要, 如果長期出現鼻鼾，代表睡眠質素欠佳，不單止影響日常生活，更可能是兒童睡眠窒息症的先兆，對健康和成長造成嚴重影響。

根據中文大學的研究，估計香港有5%學齡兒童還有阻塞性睡眠窒息症，而病情達中度至嚴重程度的兒童，成年後還有高血壓的風險是一般人的2.5倍，長遠會增加患上心腦血管疾病的風險。

長期張口呼吸，嘴巴一直打開，長遠會影響牙齒和面部結構，引致暴牙和上嘴唇往上翹，影響外觀。

另外，生長激素主要在睡眠過程中分泌，所以患上睡眠窒息的小朋友可能會生長遲緩，體型比較細小。

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腺樣體面容=痴呆面容

舌頭貼在上顎內壁是影響臉部發育的重要因素，當用嘴呼吸或單純張開嘴時，舌頭會自然地跟隨着下顎放下來，不再貼在上顎內壁。如果舌頭沒有放在正確的位置，長期口呼吸還會導致下顎後縮、面部肌肉僵硬、頸椎前傾等，顏值隨之被拉低。

腺樣體面容是指由於腺樣體肥大導致面骨發育發生障礙，頜骨變長，齶骨高拱，牙列不齊，上切牙突出，唇厚，缺乏表情的面容，也可以成為「痴呆面容」。一旦形成，難以恢復。

怎樣知道小朋友有沒有機會患上睡眠窒息？

病徵包括：

入睡後：打鼻鼾，用口呼吸，間歇性呼吸停頓，尿床。

日間表現：渴睡和疲倦，脾氣暴躁，專注力下降，過度活躍及行為問題。



診斷兒童睡眠窒息

第一步是確診和找出問題根源。睡眠窒息分為阻塞性和中樞神經性, 要判斷孩子屬於那一類型，最好的方法是進行睡眠測試，醫護人員會在小朋友身上安放感應器收集睡眠數據，從而判斷不同睡眠階段的呼吸情況。

大部份病例都是屬於阻塞性，一般來說主要原因分別是：

1. 扁桃腺和腺樣體發大



2. 慢性鼻炎（鼻敏感）



3. 肥胖



如果家長懷疑孩子可能有睡眠窒息可以把孩子睡覺時的情況，交由醫生評估和檢查，再找出上呼吸道阻塞的原因而對症下藥。

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鼻敏感與鼻塞的治療

若孩子有鼻敏感，可以透過致敏源測試找出源頭避免接觸，配合口服和噴鼻的抗敏藥物，解決呼吸道阻塞問題。

如果扁桃腺和腺樣體發大，可以進行手術切除，不需縫針，表面亦無疤痕，手術過程大約1小時。

若果是因為肥胖而引起的就需要減重，一般來說減重之後睡眠窒息情況會有改善。

黃太之後帶同兒子求醫，確診睡眠窒息症，醫生發現他的扁桃腺和腺樣體腫大，經過手術切除後，術後鼻鼾和睡眠質素已經大有改善。現在手術後半年多， 老師亦發覺他學業情況比手術前大有進步。

總括而言，小朋友打鼻鼾絕非小問題，長遠可能影響健康和發育，若果家長有懷疑，應該及早帶孩子求醫。

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