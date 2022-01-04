奇華推賀年食品工作坊　同仔女一齊整LINE FRIENDS蘿蔔糕及年糕

聖誕節剛剛過去，不少店舖便隨即推出賀年食品，有店舖推出賀年食品工作坊，讓大人和小朋友一起親手製作賀年食品，好玩又有得食！
奇華工作坊每年農曆新年都會推出期間限定的賀年食品工作坊，今年將推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕」課堂，設有成人班及親子班，小朋友可以和爸爸媽媽一起製作年糕和蘿蔔糕。場內還有不少打卡位，LINE FRIENDS粉絲記得拍照留念！
按圖即睇LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕製作過程：
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課堂分別提供印有呆萌的BROWN及活潑可愛的CONY大頭圓形及立體3D糕模，並由專業導師教授，學員會親手參與整個製作過程，包括拌粉、食材處理、入模等。按圖即睇LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY雙色椰汁糖年糕製作過程：
課程完成後，除可帶走分別盛載著「LINE FRENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕」的BROWN及CONY大頭圓形糕模各一個，及「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY雙色椰汁糖年糕」的BROWN及CONY大頭立體3D糕模共兩個外，更附贈「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY限定賀年紀念品」，包括精美A4文件夾、年曆咭及「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY賀年糕點包裝盒」三個。每班人數有限，額滿即止。
LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕
課堂包括:
體驗製作「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕」(300克) 及「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY雙色椰汁糖年糕」(200克) 各兩底
及其他精品
-備註：部份食材及製作程序，將與其他學員共同分享及進行。
成人班
學費：港幣 600元
名額：每班 16人*
課程時間：180 分鐘
* 備註：
(1) 此課堂只接受13歲或以上人士報名；
(2) 人數會因應疫情發展而作出更改
親子班
學費：港幣 670元
名額：每班 12組*
課程時間：180 分鐘
* 備註：
(1) 參加親子班的每位學員，可帶同一位6歲至12歲小童共同參與；
(2) 人數會因應疫情發展而作出更改
報名方法：
網上報名: 透過奇華工作坊網頁瀏覽課堂資料及報讀課堂，網上報名接受
親臨報名: 親臨奇華工作坊報名
地址：灣仔皇后大道東188號2樓
電話：2343 8106
WhatsApp：(852) 9228 9517
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