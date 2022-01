奇華推賀年食品工作坊　同仔女一齊整LINE FRIENDS蘿蔔糕及年糕

聖誕節剛剛過去,不少店舖便隨即推出賀年食品,有店舖推出賀年食品工作坊,讓大人和小朋友一起親手製作賀年食品,好玩又有得食!



奇華工作坊每年農曆新年都會推出期間限定的賀年食品工作坊,今年將推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕」課堂,設有成人班及親子班,小朋友可以和爸爸媽媽一起製作年糕和蘿蔔糕。場內還有不少打卡位,LINE FRIENDS粉絲記得拍照留念!

按圖即睇LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕製作過程:

+ 12

課堂分別提供印有呆萌的BROWN及活潑可愛的CONY大頭圓形及立體3D糕模,並由專業導師教授,學員會親手參與整個製作過程,包括拌粉、食材處理、入模等。按圖即睇LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY雙色椰汁糖年糕製作過程:

+ 2

課程完成後,除可帶走分別盛載著「LINE FRENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕」的BROWN及CONY大頭圓形糕模各一個,及「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY雙色椰汁糖年糕」的BROWN及CONY大頭立體3D糕模共兩個外,更附贈「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY限定賀年紀念品」,包括精美A4文件夾、年曆咭及「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY賀年糕點包裝盒」三個。每班人數有限,額滿即止。

LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕

課堂包括:

體驗製作「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕」(300克) 及「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY雙色椰汁糖年糕」(200克) 各兩底

及其他精品

-備註:部份食材及製作程序,將與其他學員共同分享及進行。



成人班

學費:港幣 600元

名額:每班 16人*

課程時間:180 分鐘

* 備註:

(1) 此課堂只接受13歲或以上人士報名;

(2) 人數會因應疫情發展而作出更改



親子班

學費:港幣 670元

名額:每班 12組*

課程時間:180 分鐘

* 備註:

(1) 參加親子班的每位學員,可帶同一位6歲至12歲小童共同參與;

(2) 人數會因應疫情發展而作出更改



報名方法:

網上報名: 透過奇華工作坊網頁瀏覽課堂資料及報讀課堂,網上報名接受

親臨報名: 親臨奇華工作坊報名

地址:灣仔皇后大道東188號2樓

電話:2343 8106

WhatsApp:(852) 9228 9517



+ 13