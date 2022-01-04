妊娠糖尿｜孕婦26周得病　輕視病程不覆診　10周後終帶來抱憾結果

台灣新生兒越來越少，今年恐少於16萬，再創新低紀錄。因此，如何確保孕婦及胎兒健康，成為重點。為此，台灣國健署於今年7月起，全面提供妊娠糖尿病篩檢，12月起進一步給付妊娠糖尿病病患血糖試紙，預計讓每名妊娠糖尿病孕婦省下1萬元台幣醫材費，即時治療，更能減少健保醫療支出。



孕婦患有糖尿病千萬不可輕忽！有糖尿病家族史的陳小姐在懷孕26周時被檢測出妊娠糖尿病，醫師建議她住院治療，但她自覺沒有異狀，甚至沒有回診。在懷孕36周時，連續3天感到噁心、嘔吐、嗜睡，且胎動減少，緊急就醫時，寶寶已經沒了心跳。

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妊娠糖尿病盛行率13% 血糖控制不佳胎兒恐死亡

據統計，台灣每年約有1萬名孕婦患妊娠糖尿病，台大醫院婦產部主任李建南表示，妊娠糖尿病盛行率約為13%，致病原因為懷孕期間為提供胎兒足夠養分，胎盤分泌荷爾蒙，使血糖上升，但孕婦若無法調控，就會發生妊娠糖尿病，大部分患者於產後自行痊癒。

如果症狀嚴重，血糖偏高，降不下來，則孕婦本身出現子癲前症、酮酸中毒等風險大增，至於寶寶則有巨嬰、早產、新生兒低血糖，還可能胎死腹中。

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妊娠糖尿病孕婦需嚴格監控血糖 每日測血糖5至7次

為確保孕婦及胎兒健康，孕婦必須嚴格控制血糖，飯前血糖控制在95毫克/分升，飯後2小時血糖120毫克/分升，這樣才算達標。臨床顯示，9成妊娠糖尿病孕婦可透過飲食與運動控制血糖，若控制不佳，則需使用藥物。

婦產科醫學會理事長黃閔照提醒，妊娠糖尿病孕婦必須懷孕第28周到生產前要密切監控血糖狀況，起初每天測量7次，血糖若穩定，可減為每天測量3至5次。

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為了減輕妊娠糖尿病孕婦的負擔，國健署於今年7月1日起全面給付妊娠糖尿病篩檢，12月1日起，免費提供妊娠糖尿病患者血糖試紙，如為懷孕28周以上的妊娠糖尿患者，1天可以給付5片血糖試紙，至生產為止。

至於血糖監測機，在台灣婦產科醫學會聯繫下，已有4家血糖試紙廠商願意免費提供血糖監測機器，黃閔照指出，孕婦確診妊娠糖尿病，醫師就會主動告知相關訊息，並協助索取。

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飲食掌握4大原則 營養師強調：澱粉也要吃

除了血糖監測，台灣榮新診所營養師李婉萍提醒，妊娠糖尿病孕婦在飲食上，務必掌握4大原則：

1.高纖醣類為主，均衡分配3餐。



2.每餐必有蔬菜，控制血糖。



3.多吃吃原型食物，避免隱性醣類。



4.少吃外食，盡量自己料理。



李婉萍強調，妊娠糖尿病孕婦如果不吃任何澱粉，將使血糖太低，反而影響寶寶發育。另外，孕婦應該多多運動，每周5天、每天至少30分鐘的中等強度運動，以利維持血糖。

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