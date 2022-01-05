親子好去處｜學做小廚師駕巡邏車追壞蛋？寓學習於遊戲3大好去處

有教育專家認為，小朋友自出生起至大約六歲，腦部以至身體各部分都處於發展的黃金期，適度啟發他們的潛能便成為家長首要的目標。要打開小朋友的潛能寶庫，可利用不同教學法，其中以蒙特梭利教學法和瑞吉歐教學法最廣為本港家長認識。當中主要的概念是讓孩子「寓學習於遊戲」，透過鼓勵和親身接觸等方法，把知識牢牢記住。不過，即使小朋友沒有就讀國際幼稚園，同樣也可運用教學法透過遊戲讓他們開心快樂地學習！



逾萬呎智遊天地 寓學習於遊戲

蒙特梭利教學法強調，小朋友需要在遊戲中學習，引導他們「發現」問題，再自己尋找答案。除了學校，在九龍灣MegaBox智遊天地或者也是個理想的寓學習於遊戲的地方。佔地近11,000平方呎的智遊天地，可讓小朋友盡情釋放充沛的精力，加上智遊天地設有多個遊樂設施，當中不乏日常生活中的場景，包括廚房組合、七彩吊橋、巨型積木區等，既可啟發小朋友的思考、訓練大小肌肉的發展，家長也可從旁引導，讓小朋友透過角色扮演學習生活小知識。**立即進入「01空間」了解及報名**

按圖看MegaBox智遊天地環境及玩樂設施：

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智遊天地E3 Club Playland兒童室內遊樂場



「01空間」優惠價：

一位成人及一位小童：$150

兩位成人及一位小童：$210



紙飛機親子空間融合瑞吉歐教學法 多接觸大自然綠化空間

瑞吉歐教學法強調，小朋友與大自然的關係密切，外國校舍在設計時更刻意融合大自然，視環境為小孩子的第二位老師。而紙飛機親子空間的設計概念，正好符合瑞吉歐教學法的理念，它佔地23,000平方米，旁邊是郵輪碼頭平台公園，家長可帶小朋友在草地上野餐，一邊欣賞維港景色，一邊享受親子時光。另外，紙飛機親子空間設有餐廳，有著不同主題的沙池，既適合小朋友放電，同時沙池的塑造力高，小朋友可以運用想像力，創造出一個個故事，提升他們表達的能力。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看紙飛機親子空間活動詳情：

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紙飛機親子空間



「01空間」優惠價：

（星期一至五）1位小童門票+1位成人$150餐飲券：$258

（星期六、日及公眾假期）1位小童門票+1位成人$100餐飲券：$278 ｜1位小童門票+2位成人共$200餐飲券：$368



Kids Kids Car我要做車手 動態靜態區掌握學習主動權

家長平日為小朋友安排了各式各樣的活動，但在蒙特梭利教學法的理念中，小朋友應該要掌握學習的主動權，按照他們的興趣來選擇活動。Kids Kids Car為小朋友帶來了無數的電動車，讓他們可以一嘗做車手的快樂。園區內設有賽車區、動態區和靜態區，無論是好動或好靜的小朋友都可按他們的喜好，選擇喜歡的玩具。其中，小朋友在賽車區內，可以一嘗做警探的滋味，駕駛巡邏車展開追逐戰，緝拿壞蛋。另外動態區和靜態區亦有不同遊戲，家長亦可參與其中，促進親子關係。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

按圖看Kids Kids Car活動詳情：

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Kids Kids Car兒童電動車＋體驗優惠套票



套票選擇

獨家套票｜1次車+靜態區+動態區 - $250 （原價$280）

套票A｜2次車遊戲 - $110

套票B｜4次車遊戲 - $200

套票C｜1次車遊戲+靜態區或動態區 - $160

套票D｜靜態區+動態區 - $220

加1個大人 - $30（*只適用於套票C及D）

