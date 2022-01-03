叱吒生力軍女歌手張蔓姿、炎明熹二人為校友　森美：Gigi尊重大會

在1月1日舉行的叱吒樂壇頒獎典禮，張蔓姿和炎明熹分別奪得生力軍女歌手的金獎和銀獎，更被負責頒獎的森美爆出二人為校友，同為聖安當女書院的學生，森美又笑言炎明熹應該多謝學校和校長。聖安當女書院位於油塘，是一所津貼女校，歷年來不少知名校友，部分更是出名的歌手。



年僅16歲的炎明熹在電視台的歌唱比賽《聲夢傳奇》之中脫穎而出，現在正就讀聖安當女書院。在剛剛的叱吒樂壇頒獎典禮之中，炎明熹勇奪生力軍女歌手銀獎。在頒獎的時候，森美分享早前參與於昂坪舉行的叱吒記者會，在結束的時候才看到這位小女孩在化妝set頭，後來得知她是剛放學趕過來。森美還在疑惑：「記者會都結束了，趕的話可以不來呀！」發現炎明熹是尊重大會，即使錯過了記者會和大合照時間，也趕來拍攝場刊照片，認為這位小妹妹的態度很好、很乖。在頒獎台上，森美話爆自己剛應邀到她學校舉行講座，笑指炎明熹應多謝學校和校長。

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而剛巧，奪得生力軍女歌手金獎的張蔓姿亦同是聖安當女書院的畢業生。

張蔓姿和炎明熹就讀的聖安當女書院位於油塘，是一所傳統天主教女子中學，創校於1972年，校訓是「明理常樂」，創校辦學團體是中華無原罪聖母女修會，現在為天主教教區中學。知名校友還包括趙學而、鄧穎芝，還有演員黃榕。

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學校採用母語教學，高中課程除英國語文、物理、化學、生物、數學課程延伸單元二使用英文教學之外，其餘皆使用中文教學。另外亦設有40多項課外活動供學生選出。

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炎明熹從小熱愛唱歌

炎明熹原名王佳恩，從小已喜愛唱歌，被家人認為有天分，於是送她到音樂學校培訓，鼓勵她學好唱歌。她一邊學習，一邊累積比賽和舞台經驗，曾在在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得少年組冠軍，亦曾於《Singing Fighter中學大專歌唱比賽》中學組團體冠軍和《觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES》季軍等等。

除了唱歌，炎明熹亦喜歡設計和畫畫，是一位藝術型女生，平時亦喜歡宅在家中繪畫，畫作亦非常不錯。

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