教養｜孩兒欺凌同學　父母罰他在街舉牌認錯　要他受途人公審羞辱

當孩子犯了錯誤，你認同下面這位父母的教養嗎？

誰都不樂見自己的孩子遭受到校園欺凌，若自己的孩子是欺凌的加害者，更是令人頭痛，該怎樣導正孩子的行為，考驗着父母的智慧。美國有個家庭，疑似因孩子是校園的欺凌者，被父母帶到馬路上「公審」。



男童被要求舉牌，還讓路過車輛按喇叭響應

綜合外媒報道，一部由佛羅里達州居民拍下的影片在網路上瘋傳，影片中一名男童站在馬路邊並高舉紙牌，上面寫着「我是一名欺凌者，如果你也討厭惡霸，請按喇叭」。而男童身後坐着1男1女，猜測可能是他的父母。

（TikTok / @userkvwohn43eu / 媽媽寶寶提供）

以暴制暴？網認為父母同是欺凌者

雖然單憑影片內容，我們無從得知，男童究竟犯了怎樣的錯誤，讓父母這樣大費周章的公審自己的孩子。但片中家長的做法，仍引來網友吵成一團，不少人認為，這對父母以市民公審的方式懲罰兒子的這個行為，也讓自己構成了「欺凌」，這樣的做法，無疑是給孩子最壞的身教。

公開羞辱孩子並非教導子女最好的方法，路過的司機在不知事情來龍去脈的情況下，便按響喇叭譴責孩子，會不會刺激小朋友的內心，造成更偏激的想法？這樣的處理並不恰當，更可能讓懲罰效果適得其反。

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千百種教養方式，父母時常陷入兩難

其實孩子犯錯時，處罰是可以的，但公審並不會教到他們任何東西，令孩子感到羞辱只會破壞親子關係，並非教育的方法，尤其又讓路過的人一起參與評理，對孩子非常不公平。

不過，也有人認為父母並無做錯，更大讚這是一個不錯的教育方法，認為若想到那些因霸凌而走上絕路、身心受創的孩子們，這點處法就一點都不過份！這類的網友普遍認為：這樣的處罰，才能讓孩子更深刻，不再重蹈覆轍！你自己對這件事情，又是怎樣的想法呢？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：父母讓兒子站馬路邊舉牌「我是霸凌者」，公審方式過激被網批損自尊！】