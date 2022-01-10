教養｜初生女兒身上有紅點　以為是過敏　原來是5歲家姐妒忌惹事

自古以來，大寶與二寶必爭寵，是令許多爸媽頭痛的煩惱，若此時家中又多了新生命，不僅需要重新適應照顧小寶寶的大小事，還得同時兼顧家中老大的心情。



印度東部奧里薩邦一名5歲女童，因嫉妒未滿1個月大的女嬰妹妹，獲得家人更多的關注，她多次趁母親不注意時，使用煤炭加熱叉子，烙印在妹妹身上。女嬰母親提到，她於去年12月3日帶孩子就診時，醫生薩馬爾卻警告自己，「起初看見女嬰紅點深淺不一，原以為是過敏或敗血症，但持續治療1個月卻未見效，身上持續出現新的紅點與傷口，這應該是燒傷，建議可以安裝監視器觀察。」

女嬰家屬依建議，在住所加裝監視器後，發現兇手竟是自己5歲大的女兒，趁成人不注意時，偷偷在廚房拿叉子，再拿去燙女嬰洩恨，才會一直找不到女嬰受傷的原因。

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手心手背都是肉，究竟該怎麼做才可以讓兩個孩子相親相愛，手足友愛呢？提供簡單的5步驟，透過漸進式的引導，相信孩子會慢慢懂得的：

Step1：提前介紹新成員

再度懷孕的那刻起，便可以嘗試向大寶釋放「未來即將多一個新的家庭成員」的訊息，初期可以透過圖書、繪本的方式，幫助孩子理解甚麼是弟弟、妹妹？隨着孕期來到中後期，媽媽的孕肚越來越明顯時，再透過奶瓶、尿布、嬰兒床等各式的寶寶用品，進一步實質的讓孩子感受到家中即將迎來的轉變。

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Step2：解釋可能會遇到的轉變

通常大寶和二寶的年紀都不會差得太遠，有時他們還沒有辦法完全理解為甚麼生活突然出現變動？爸爸媽媽不再專屬於自己，甚至很多時候還要被暫擱一邊、交由爺爺奶奶照顧。

其實孩子的心思比大人想像的都還要敏感很多，因此除了可以提前介紹新成員外，也可以細數將來可能會碰到的狀況，並用孩子能懂得的語言向他們解釋「為甚麼」，就算孩子似懂非懂也無妨，最重要的是此舉能讓他們有被「重視」的感覺。一遍又一遍反覆地說，總有一天他們能逐漸理解。

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Step3：協調照顧孩子們的角色分配

為了即將到來的新生命，不僅孩子需要適應，父母也必須跟着思考相對的應變措施，比方說協調照顧孩子們的時間分配。無可避免地，在剛結束生產後，產婦一定會需要多休息，新生兒也會較依賴媽媽的照顧，但此時千萬別硬性規定大寶「不要吵媽媽與寶寶」，還是要盡量照顧到他的情緒，不能讓他覺得媽媽完全被另一個人霸佔了。

Step4：讓大寶一起加入幫手的行列

想要少一個敵人最好的方式，就是結盟，如果想要讓大寶消除對二寶的敵意，那麼拉攏他成為小幫手包準沒錯。所謂的小幫手並不一定局限要幫上甚麼忙，而是透過幫忙拿尿布、餵寶寶吃奶嘴等方式增加大寶的參與感，慢慢灌輸他「寶寶是自己人，我們一起陪伴他長大」的觀念！

值得注意的是，不要急着教育孩子「哥哥 / 姐姐一定要讓弟弟 / 妹妹」，或是下意識相互比較，要想成兩人就像同班同學一樣，沒有誰有義務照顧誰，兩個人都是平等的個體。否則大寶將可能產生天生的仇視感，認為都是因為新生命才使得我……，並且開始不斷哭鬧，進而退化成同樣需要關注的嬰兒狀態。

Step5：有耐心處理手足間的爭執

最後耐心是一定要練習的技能，因為即使已經努力做了很多準備，手足間還是難免會產生衝突。這一切都是正常的！畢竟面對新的轉變，任誰都會有不適應的時候。這時，陪着孩子學習面對與釋放情緒也是一種成長。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「手足爭寵！5歲姊姊拿叉子加熱，燙傷未滿一個月大的妹妹」】