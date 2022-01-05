Omicron｜英醫生：15%小朋友感染後出現皮疹　還會伴隨3大症狀

Omicron在社區傳播力極高，英國和南非早已出現大量個案，英國醫生直言Ｏmicron感染的速度非常快，不過不像Delta一樣致命。而英國醫生亦發現，小朋友一旦感染Omicron，15%出現不明皮疹，而且還會伴隨疲倦等徵狀。



外國的Omicorn疫情似乎又起升勢，世界衛生組織（WHO )在上周（12月29日）表示，全球的新冠病毒感染數字比之前一周上升11%，擔心Delta和Omicron同時傳播，造成海嘯般急增的確診數字。

英國醫生David Lloyd早前接受當地傳媒訪問時，亦表示Omicron的傳播能力十分高，同時觀察到兒童患上後，有15%兒童出現不明皮疹，還會伴隨疲倦、頭痛、食慾不振三大徵狀。他指，以往只有少部分患者才出現皮疹，現時皮疹或者是「相當重要」的病徵之一。

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變種病毒未必令人失嗅、味覺

疫情同樣嚴重的南非，當地醫生分析患者的病徵有極度疲倦、肌肉痠痛、心跳加速、乾咳等，卻沒有發燒、失去嗅覺和味覺等典型徵狀。

而美國原本沉寂的患者數字再次捲土重來，美國疾病控制及預防中心（CDC）專家早前推斷，Omicron潛伏期或只有約3天，較其他病毒株的4至6天短。當局又分析個案，有6人集體感染Omicron的家庭，5人曾感染其他病毒株，其中1人已接種疫苗，但未打第三針，他們均表示這次症狀與首次染疫相似或更輕微，惟沒有人失去味覺或嗅覺，發燒的人亦較少，唯一未曾染疫且未接種疫苗的家庭成員則徵狀較為嚴重，出現咳嗽、關節痛、發燒和發冷等。