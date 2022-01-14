Staycation 2022｜$362住迪士尼酒店！柏寧送體驗班瑜伽繪畫任擇

農曆新年長假緊接聖誕元旦，不管大人小朋友都一股holiday mood，最想趁假期到酒店staycation。最近迪士尼探索家度假酒店推出staycation優惠，4人家庭房只需$1,448起，快趁優惠完結前（1月31日）預訂，與米奇米妮探索幻想世界吧！



入住迪士尼酒店人均$362 享異國風情

迪士尼樂園是個充滿歡樂、讓人流連忘返的地方。入園大玩一番後，再入住迪士尼探索家度假酒店，盡情嘆一晚就更好了！迪士尼探索家度假酒店以探險精神為主題，房間有4種不同的異國風情，猶如走進另一個國度！今次提供的staycation房間為雙床客房，可容納最多4個成人入住，平日$1,448起，人均只需$362，米奇米妮、唐老鴨等人氣角色亦會不時出現，想來一個難忘的輕旅行？按此立即預訂

按圖即看迪士尼探索家度假酒店價格與設施：

迪士尼探索家度假酒店



一晚標準雙床客房住宿（可供4人入住）

平日：$1,448起

星期六、日、公眾假期式前夕：1,630-$2,489



柏寧酒店家庭房送酒店WORKSHOP

一家大小去staycation，時間流流長當然要為小朋友準備放電活動！位於銅鑼灣的柏寧酒店推出親子staycation優惠，4人入住家庭客房連自助早餐，人均低至$435，套餐更包括免費使用Pullman Playroom遊戲室一小時、參加酒店體驗班（自助繪畫班、瑜珈班或健身班三選一），延遲退房等優惠。按此立即預訂

按圖即看柏寧酒店【親子Staycation】價格與設施：

柏寧酒店【親子Staycation】家庭客房住宿連自助早餐、小童遊戲房、酒店體驗班等住宿禮遇



家庭套房：$1,583起

尊貴家庭客房：$1,803起



同場加映：特色酒店生日Staycation

自從有了孩子，與另一半單獨相處的時間愈來愈少？趁著親友長輩都放假的日子，不如先把孩子交給他們，與另一半享受芬名酒店生日大晒住宿體驗，重溫以往當公主的時光吧！

全面翻新後的芬名酒店以懷舊渡海小輪為主題，散發時尚雅致的格調，今次推出的「生日大晒住宿體驗套票」包括房間氣球佈置、蛋糕和氣泡酒一瓶，價格由$1,088起。按此立即預訂

按圖即看芬名酒店價格與設施

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芬名酒店

生日大晒住宿體驗套票

星期日至四（不包括2022年1月31日-2月3日及2月13-14日） $1,088

星期五及六 $1,588

