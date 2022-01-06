Omicron｜灣仔及富東街市列強檢名單　醫生教買餸點避免病毒入屋

Omicron掀起社區第五波疫情，1月5日公布的強制檢疫名單之中，包含灣仔街市和富東街市。而在疫情爆發的期間，不時亦有街市的食物包裝或檔口被驗出含有新冠病毒。媽媽經常出入街市為家人烹調三餐，近日政府亦宣布禁止晚間堂食，相信街市將會人頭湧湧，人們爭相購入食材在家備用。想要保障健康，不把病毒帶回家中，醫生教媽媽5招買餸最衛生。



Omicron變種病毒在社區傳播，政府在1月5日公布的強檢名單中包括灣仔街市和富東街市。其他地點如下：

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1月6日公布的強檢名單：

去年，同樣有街市被驗出存在新冠病毒。土瓜灣街市的冰鮮魚樣本曾被驗出新冠病毒，街市亦被列入強檢名單。土瓜灣街市在2020年疫情期間更曾因爆疫而一度關閉。當時港大微生物學系講座教授袁國勇有到場視察。去年涉及逾十個街市爆疫，《港大抗疫最前線》團隊亦曾走訪本港多個街市，發現不少街市魚檔會將毛巾懸掛於攤位，供顧客在挑選魚之後抹手。袁國勇教授認為此舉有交叉感染的風險。

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袁國勇認為，魚檔潮濕和低溫，讓病毒可長時間存活，經觸摸或動物而擴散。最好的方法是不要徒手觸碰魚類。他還強調在食用之前一定要將魚徹底煮熟，並減少生食和熟食以及廚具之間的交叉感染。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦在商台呼籲長者避免到街市，盡量不要觸摸乾濕貨，亦要避免現金找贖。

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買餸時應該戴上口罩、面罩及手套

有不少主婦為了減低受感染風險，到街市買餸時會戴上手套，兒科醫生陳少儒表示，雖然戴上手套能夠保護雙手不直接接觸到病毒，但若果戴上手套後觸摸到帶有細菌或病毒的物件，再接觸其他人或物件，亦會有機會散播病菌，而除掉手套後亦要小心處理，並要用水清洗或消毒雙手。陳醫生建議，到街市購買餸菜時應該戴上口罩、面罩及手套，出入及觸摸物品後要立即消毒，以及要保持社交距離。

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他提醒市民外出時，身體盡量不要接觸其他物件，例如枱椅、門、扶手等 (但安全至上，有需要當然要扶著），回家後要換衣服，然後清洗，鞋子亦要避免到處放。買餸後的膠袋要放特定一角，避免將細菌帶入家居。

按圖睇清外出購物及回家必做5步：

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拆開包裝後用清水清洗

家庭醫生張國威表示，當購買蔬果、肉類回家，拆開包裝膠袋後，要用清水清洗乾淨。「消毒劑唔可以食落肚，不可能用很多消毒產品處理食物，主要都是用清水洗。水果清洗後，可削去外皮才進食。想更安心的話，可選擇一些可剝皮的水果，如香蕉，當然處理食物前也要清潔雙手。」

按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇新冠病毒存活在16種物品表面的時間：

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