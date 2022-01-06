晚市禁堂食｜10大商場食肆推外賣自取優惠　有商場消費$200送$50

政府日前公布最新的防疫措施，在1月7日凌晨起禁止食肆6時後堂食。不少商場和餐廳立即反應，推出消費和外賣優惠，包括提供折扣、回饋贈券和泊車優惠等。媽媽如對連煮14天飯餸感困難，不妨考慮外賣轉轉口味。



大埔新達廣場消費$100送$20贈券

（商場提供圖片）

由1月7日起，下午6時後於商場的餐飲食肆消費滿指定金額，即可享「快閃外賣獎賞」。該商場餐飲食肆消費金額滿HK$100*或以上，即可獲HK$20贈券乙張，同時兼享雙倍The Point積分。（*優惠以現場告示為準，只接受6時後之有效消費發票，並以消費發票上之時間為準。）

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荃灣廣場消費$200送$50贈券

荃灣廣場。（商場提供圖片）

由1月7日起，下午6時後於商場的餐飲食肆消費滿指定金額，即可享「快閃外賣獎賞」。該商場餐飲食肆消費金額滿HK$200*或以上，即可獲HK$50贈券乙張，同時兼享雙倍The Point積分。（*優惠以現場告示為準，只接受6時後之有效消費發票，並以消費發票上之時間為準。）

新城市廣場消費$200送$20禮券

第1重賞：於指定食肆以電子消費滿$200送$20餐飲禮券

1月10日起，於新城市廣場指定食肆商戶外賣自取或堂食，以電子貨幣單一消費滿$200，即可換領$20新城市廣場餐飲禮券。數量有限，換完即止。

第2重賞：下午6點後以電子消費滿$800送$50餐飲禮券 + 雙倍積分 + 泊車優惠

晚上6時後，於新城市廣場內零售商舖以電子貨幣消費滿$800，即可換領$50新城市廣場餐飲禮券。於指定食肆外賣自取時，以電貨幣消費單一消費滿$100，更可獲贈最多高達2,000雙倍積分。另外，消費滿指定泊車優惠金額，即可獲額外1小時免費泊車優惠。

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又一城消費滿$1,000送$100優惠券

於1月5日至11日，會員以電子消費於商戶單一消費（或最多兩間不同商戶）消費滿$1,000或以上，並出示有效My FESTIVAL電子會員號碼，即可獲$100又一城購物優惠券乙張。

如$1,000簽帳包含一間指定食肆，消費滿$100或以上即可額外獲贈$50又一城購物禮券乙張。此額外獎賞需即日與以上$100優惠券同時換領。

信和集團6大商場消費滿 $200送$20現金券

信和集團旗下 6 大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心由即日起推出消費獎賞，在指定6大商場內食肆外賣並以電子貨幣單一消費滿 $200，即可即日於商場禮賓處或客戶服務中心登記換領 $20 購物 S⁺ REWARDS 現金券乙張，回贈率高達 10%！HK$20 購物 S 現金券適用於信和集團旗商場近 200 間參與商戶，每名 S⁺ REWARDS 會員於推廣期內最多可換領 3 次。名額有限，先到先得，換完即止。