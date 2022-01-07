Omicron｜7校涉及確診個案　屯門梁李秀娛幼稚園、培僑中學需停課

自上年12中本港出現Omicron變種新冠病毒個案後，相關的確診個關一直持續上升，本港昨日（6日）新增33宗確診個案，其中28宗為輸入個案，5宗為於本地感染的輸入關連個案。屯門安定邨的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園今日（7日）公布，接獲衞生防護中心通知，有一名學生初步確診，上午2A班師生須要檢疫，而復課日期則另行通知。而教育局目前雖未有全港停課的安排，目前最少有7所學校受確診個案影響，已有兩間宣布需停課。

( 資料持續更新）



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青衣商會將軍澳幼稚園周五（7日）向家長發通告，全校需進行檢測並於下周一、二（10及11日）停課2天，涉及個案為早前「維園跳舞群組」的確診印傭的密切接觸者，居於將軍澳安寧花園的44歲印傭，在竹篙灣檢疫期間發病，該名外傭曾在區內的青衣商會將軍澳幼稚園接送少主。

北角培僑中學1月5日凌晨接獲通知，得悉一名中三女生的母親初步確診，衞生署建議學校先停課兩天，惟校方緊急開會後，獲校董會同意，決定由１月5日起停課三天。

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屯門梁李秀娛幼稚園有學生確診

屯門安定邨的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，於1月4日有學生家長初確診，該家長是42歲男測量師，曾與染疫的國泰空姐母親，曾在同一時段到訪天后陸田園餐廳，須停課3天。校方於今日（7日）公布，其4歲女兒初步確診，因此復課日期變為另行通知。該女童就讀上午2A班，35名同班學生及老師被列為緊密接觸者，需要檢疫，其他全校師生約600人需要做強制檢測。。

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👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇四校受影響但未需停課（截至1月8日）👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

一名63歲男子曾與確診國泰空姐的母親到皇室堡東海薈拉斐特吃早餐，該男子於1月6日被檢測出初步確診，他曾到油麻地東莞街45號中華基督教會灣仔堂基道小學參加崇拜。校方表示暫未收到政府通知要停課，但建議家長密切留意學校通告。

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衞生防護中心12月29日晚上公布，一名46歲已打齊3劑疫苗的男子初確診，他上年12月17日由香港前往英國，同年12月27日經芬蘭抵港，機場檢測陰性後到竹篙灣檢疫，12月28日樣本呈初步陽性，學校未需停課。

聖羅撒書院一名13歲女學生確診，有關學生自2021年12月22日聖誕聯歡會後，未有與學校的師生有任何社交接觸，亦未有出席學校任何活動，因此未有停課安排。

英基學校協會西島中學一名16歲12年級男生，居於東涌藍天海岸二座。他上年12月16日在港檢測呈陰性，同日離港前往美國，至同時12月28日與46歲母親乘搭國泰航空CX881返港，接受抵港檢測呈陰性。母親確診後，他被界定為密切接觸者，送往竹篙灣檢疫中心，第二日採樣呈初步陽性，離港前的潛伏期間曾返校。校方回覆指，學校有發出電郵向家長交代安排，暫沒有停課安排。

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