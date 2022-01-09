小朋友在遊戲中表達負面情緒時　家長應該咁做......｜譚鴻昌

上一篇跟各位家長分享如何在孩子遊戲前後，運用「設限」，幫助孩子練習自我控制。今次則會跟各位家長分享遊戲對孩子的重要性，以及如何透過遊戲察覺孩子的情緒。



如果家長能好好運用遊戲作為工具幫助孩子成長，能達致以下五個目的：

在家長眼中，「遊戲」可能只是孩子的一種娛樂，令他們感受歡樂。然而，對孩子而言，「遊戲」對他們有多重意義。當中包括，大人以說話表達情緒，但對於表達能力、詞彙應用仍處於發展階段的孩子而言，遊戲是表達情緒的一種主要途徑。作為父母，我們能透過觀察、與孩子一起玩，留意孩子的情緒及心事。

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一般遊戲大致可分為五大類，而每一種都能成為孩子成長及能力建立的重要工具：

撫育類

如嬰兒玩具、布偶公仔。孩子透過觀察及感受身邊成人對他的行為、態度，藉以模仿大人的行為；

創意類

如積木、泥膠。孩子能透過此類玩具發揮創意，不建議家長從美感、理性評價，反而鼓勵孩子學習如何透過作品表達自己的想法、情緒；

生活類

如廚房烹調玩具。模仿大人的行為是個人發展一個重要能力建設，故此類遊戲能幫助家長了解孩子的觀察力；

建立能力類

如積木及分類遊戲。此類遊戲為近代家長較希望孩子進行，藉此讓孩子建立各種新行為及能力；

攻擊類

如玩具槍、魔杖等。此類玩具除了能達到「放電」目的外，家長適當的指導下，更能為孩子「設限」了解如何玩此類玩具。例如玩具劍不能攻擊人。

以上的遊戲種類中，大部分都包含想像元素在內。想像遊戲能以第一身角度了解孩子的內心世界，家長能藉以回應孩子對日我常生活中的焦慮及不安感。當遇到孩子在遊戲中表達負面情緒時，我們忌即時否定孩子的情緒，否則日積月累下，容易造成孩子否定自己的情緒，及認為表達情緒換來家長的否定。反之，我們先接納孩子的情緒，並嘗試指出孩子的情緒。當中我們以平和且堅定的語調與孩子對話，繼而孩子分享情緒出現的原因，讓孩子學習察覺情緒之外，亦了解情緒出現的目的。

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。

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