學童輕生個案不斷　政府宜正視問題吸取教訓重啟學制改革｜陳凱琪

開學至今多月，接連有多名學生輕生，令人扼腕痛心。此情此景，筆者似曾相識。五年前，本港同樣出現多宗學生自殺個案，在社會擊起千重浪，政府當時成立防止學生自殺委員會，花了一年撰寫報告。可惜政府的後續工作似乎成效不彰，如今歴史彷佛正在重演。本港教育制度一直公認是學生壓力的主要來源，惟教局今年推出的核心科優化方案遭學界垢病，錯失改革契機。政府宜正視問題根源，回歸專業領航，重啟學制及課程改革，刻不容緩。



世紀疫情肆虐多時，本港社會因疫情陷入愁雲慘霧，校園生活曾一度完全停擺，學校要追趕滯後多時的學習進度，而新學年全港學生仍只能上半天面授課，學生潛藏多時的情緒問題往往未能及時被發現和紓解。香港青年協會最新調查發現，近半受訪學生的壓力指數屬高水平，主要擔憂學業成績未如理想；五成二更出現抑鬱表徵。

2016年政府因應社會關注多宗學生自殺，成立防止學生自殺委員會（ 下稱「委員會」），雲集專家撰寫最終報告，向政府提出一系列建議，包括在校園加強守門人培訓及生命教育等。委員會指自殺成因非常複雜，不能歸咎任何單一原因，也未有證據顯示自殺個案與教育制度直接有關。不過報告同時提出當局須檢視教育制度相關部分。委員會主席、港大學者葉兆輝也公開指學生自殺涉系統性問題，本地操練及升學主導的教育制度間接影響學童精神健康，促政府檢討學制及課程。

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當時特首林鄭月娥委派勞工及福利局長羅致光統籌跨局/部門工作小組跟進報告建議，教育局就此成立學校課程檢討專責小組。當局稱檢討目的是「令學習更為實用、有趣和更能啓發思考，並避免過量的學習壓力」，其報告提出「創造空間和照顧學生多樣性」，加快檢視四個核心科課程。

五年下來，多個委員會及小組撰寫了多份報告之後，教局的核心科優化方案終於今年初出爐，卻遭學界詬病。當中通識科成為輿論焦點，評級準則改為只有合格與不合格，現實層面上無疑減輕了此科的應試壓力，但專責小組有成員明言，有能力的學生就可因此多修一科。這實在令筆者哭笑不得，如些一來，豈非只是將核心科的學習壓力轉移至選修科？這亦說明，當學制和太著重競爭的風氣沒有根本性改變，當局何以認為會有更多學生利用釋放的學時發展個人興趣，而非改為修讀第三個選修科？

另外，是次中文科的修訂著重範文教學，中學校長會擔心，會回到背誦和操練的舊路，而取消口試也變相令課程更偏重讀寫教學，恐變單一及沉悶；當局雖稱新方案釋放的課時可高達250小時，但校長會指實際上難以執行，也擔心影響學習成效。

綜觀整個所謂優化方案，筆者看不見教局希望啟發學生思考、避免過量學習壓力的「初心」如何得以實踐。五年光陰，就這樣白白浪費。面對近日學生自殺個案湧現，教局一味強調守門人培訓，希望師生及家長及早識別和協助高風險學生。筆者認為，這些把關措施固然重要，但當局應多管齊下並追本溯源，解決教育制度最根本的流弊，在課程上真正為師生拆牆鬆縛。要踏出這一步，當局首先須信任本港教育界的專業和經驗，交由各科目委員會檢視相關學術研究和數據，充份諮詢學界並反覆修訂，才有望成就有意義的改革方案。

學生自殺慘劇，一宗也嫌多。改革學制，意義深遠而工程浩大，惟望政府一切以學生福祉為本，給香港教育界和莘莘學子一個重生的機會。