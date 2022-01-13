為劏房戶兒童特製傢俬料8月推出售約$1,200　2千基層家庭率先試用

根據「政策二十一有限公司」的最新統計，在2020年全港共有 100,943 個「劏房」，居於「劏房」人士的數目為 226,340 人。而該數目自2013年起便一直上升，因此現在居住於劏房的人士數目只會有增無減。為了改善劏房兒童的生活及學習環境，置地公司「家基金」與香港理工大學合作，研究一套可拆、可摺、可移動及可持續使用的傢俬，方便在狹窄的家居環境中使用，料最快夏季讓2000名基層兒童試用。



以可持續使用為原則設計

劏房空間有限，加上住戶普遍收入水平不高，因此避免經常更換傢俬是一項相當重要的事。在「家基金」支持下，理大賽馬會社會創新設計院與理大的設計學院、生物醫學工程系及眼科視光學院合作，為劏房戶兒童專門製作一整套符合人體工學設計的傢俬，這套傢俬包含書檯，座椅、凳子、腳踏、閱讀板、坐墊及檯燈，均以可持續使用、輕便並可輕易調校為原則特製，並將於今年夏季發放予二千名居住於九龍城、土瓜灣、葵涌及東區的兒童。

理大賽馬會社會創新設計院亦會教導劏房住戶保持正確姿勢及預防近視的方法，以及為傢俬提供保養服務。

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在一個不適合的地方學習，會影響兒童的坐姿及視力。（置地公司「家基金」提供圖片）

劏房兒童容易出現視力及脊椎問題

理大賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤表示：「由於缺乏活動空間及自然光照明，居於劏房的兒童較容易出現健康問題，包括視力及脊椎問題，影響他們的學習表現。這套傢俬的設計融入設計學、生物醫學工程學、及視光學等專業知識，並聯同專職醫護專家參與，以幫助提升劏房戶兒童的學習環境。」理大賽馬會社會創新設計院亦會教導劏房住戶保持正確姿勢及預防近視的方法，以及為傢俬提供保養服務。

整套傢俬售價約$1,200

香港理工大學賽馬會社會創新設計院空間項目經理李雅筠表示，第一批特製傢俬可在今年8月面世，這套傢俬預計預料售價約$1,200元，相信日後若大規模生產，售價可更低，令基層家庭能夠負擔。

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