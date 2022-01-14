流鼻水、頭痛及發燒係Omicron定流感？醫生教認清兩大病徵

Omicron短時間內肆虐全球，本港亦爆發第五波疫情。 面對新冠病毒不斷變異、出現的症狀有「流感化」趨勢，究竟Omicron變種病毒、原始新冠病毒及普通流感所造成的病徵有何不同？面對Omicron的症狀與普通流感相似，難以分辨，有英國及南非醫生就發現有兩大值得留意的重要病徵。



綜合外媒報導，普通流感症狀包括發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水或鼻塞、肌肉或身體酸痛、頭痛和疲倦等。症狀與一般傷風感冒類似，只是來得較強烈及突然。

原始新冠病毒：明顯疲倦感

而2019年末出現的原始新冠病毒，除了涵蓋上述呼吸道病徵外，患者亦有可能出現更強烈的呼吸急促及呼吸困難，伴隨噁心或嘔吐、腹瀉或腹痛，另有機會短暫失去嗅覺或味覺。而新冠病毒最常見及易於區分的症狀正是疲倦感，其維持時間一般較長，也較強烈，患者復原體力所需的時間也較長。

🔼🔼🔼🔼Omicron傳播力強，專家建議戴兩個口罩？👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻袁國勇建議戴兩個外科口罩防Omicron 醫生：雙口罩最怕呢個情況👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

流鼻水、頭痛、打噴嚏 Omicron病徵似普通流感

至於世界衛生組織（WHO）上月公布，變異病毒株Omicron的傳染力較另一變異病毒株Delta強，且會削弱疫苗效力，不過造成的重症機率較低。英國疫情追蹤應用程式「ZOE新冠肺炎病毒疾病症狀研究（ZOE COVID Symptom Study）」近日整理出19個常見的Omicron病徵，其中首5項徵狀分別是流鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏及喉嚨不適。其他病徵則包括持續咳嗽、聲音沙啞、發燒、頭暈、不尋常肌肉痠痛、食慾不振等， 可見病徵與一般感冒相近。

Omicron引起的症狀輕微，與普通流感相近。（Unsplash圖片）

英醫生：Omicron兒童患者有機會出現皮疹

英國醫生David Lloyd早前接受當地傳媒訪問，指Omicron的傳播能力很高，又觀察到在兒童患者中，有15％兒童會出現不明皮疹，同時伴隨疲倦、頭痛、食慾不振三大徵狀。他表示，以往只有少部分患者才會出現皮疹，現時皮疹或是「相當重要」的病徵之一。

有英國醫生指，部分確診Omicron的兒童會出現不明皮疹，認為皮疹或是Omicron「相當重要」的病徵之一。

🔼🔼🔼🔼銀紙都係傳播途徑？👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻銀紙恐成傳播途徑 醫生建議2個消毒方法接觸後避免咁做👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

南非醫生：部分Omicron患者會夜間盜汗

在Omicron疫情同樣嚴峻的南非，當地醫生Unben Pillay曾在南非衛生部記者會上表示，有部分患者容易出現夜間盜汗，有些人更會令睡衣和枕頭、棉被全都濕透。他形容，患者可能出現的症狀包括盜汗、鼻塞、流鼻水、頭痛、全身痠痛、咳嗽、喉嚨不適、倦怠。

專家指，由於確診Omicron病徵與普通感冒十分相似，建議民眾若有懷疑，便應馬上接受檢測。（Unsplash圖片）

有專家提醒，由於確診Omicron病徵與普通感冒十分相似，加上症狀「極度溫和」，建議民眾出現類似病徵時切勿掉以輕心，應立即進行接受新冠肺炎檢測。