農曆新年│推介10大必食好味蘿蔔糕、年糕、黃金糕　小朋友都鍾意

新年吃糕點，寓意大人「步步高陞」、小朋友「快高長大」、全家人「年高長壽」，配合過年意頭十足，還有兩星期就到農曆新年，又是時候入手年糕，特別是今年因為疫情，家長未必會帶小朋友周圍去，那就更加要買定賀年食品放在家中，以備隨時想食就食；今年不少連鎖餅點、餐廳、酒家、酒店都推出賀年糕點，對於家長來說，當然希望家人及小朋友吃得開心又健康，我們為大家介紹10間人氣、特色賀年糕點，偏食小朋友都一樣鍾意！

攝影:許珞珩



1.BB都得食得「素金蟲草蘿蔔糕」-工房YumYumPack

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工房 YumYumPack出品特別口味賀年糕，首推兩款自家出品蘿蔔糕系列，包括「真係‧蘿蔔糕」及「堅料‧金蟲草蘿蔔糕」。原味蘿蔔糕以健康方式烹煮，保留食材原味道，清甜鮮香。金蟲草蘿蔔糕，用料十足，有金蟲草、冬菇、木耳、雲耳，健康素食之選。

另外，工房 x 鹹蛋妹妹獨家首創嘅《黃金滿屋「鹹蛋黃」賀年糕點》系列，包括「鹹蛋黃‧奶黃年糕」及「鹹蛋黃‧蘿蔔糕」，甜甜的奶黃年糕及鹹鹹的鹹蛋黃蘿蔔糕。聞落更有超濃鹹蛋香，仲食到鹹蛋粒粒，口感一流。四款全部原價$178/個; $688/套裝！每個880g (約2 lbs)

工房 YumYumPack訂購電話: 9823 0845／FB：工房 Yum Yum Pack

2.全新口味「白桃椰汁凍糕」-翠亨邨

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翠亨邨全新口味白桃椰汁凍糕，以清甜的白桃肉及白桃汁製作果凍，配搭幼滑的椰汁糕，每一口都洋溢甜蜜的幸福感，對於不喜歡吃傳統賀年糕點的大人小朋友來說是好消息，各式年糕均由香港製造，用料講究，送禮自用之首選。經Mira eShop 購買可選擇以電子禮券或郵寄禮券形式送贈親友，更增設免禮盒輕盈版，減少外盒包裝， 翠亨邨白桃椰汁凍糕 ($228)，數量有限，售完即止。

翠亨邨網上商店： www.Mira-eShop.com 翠亨邨查詢專線: 6929 9951

3.矜貴吸引「金箔燕窩花香椰汁凍糕」-國金軒

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同樣是即開即食不用煎煮，國金軒推出養顏「金箔燕窩花香椰汁凍糕」，為節日加添新意。國金軒出品有口皆碑，國金軒匠心設計金箔燕窩花香椰汁凍糕，以洛神花、玫瑰花及桂花入饌，與香滑的椰汁糕層層相間，酸甜清新，綴以印尼燕窩及日本金箔更顯高貴。當然，同樣出色的有國金軒的「巴馬金腿蘿蔔糕」、「沖繩黑糖椰汁年糕」，和為素食者及追求健康人士而設的「黑松露純素山藥糕」，以意大利黑松露牛肝菌醬、香菇粒及雞髀菇粒製作，菇味香濃，加入山藥及沙葛更能豐富其口感。

各式年糕均由香港製造，用料講究，口碑載道，送禮首選。經Mira eShop 購買可選擇以電子禮券或郵寄禮券形式送贈親友，更增設免禮盒輕盈版，減少外盒包裝， 國金軒金箔燕窩花香椰汁凍糕 ($468)，數量有限，售完即止。

國金軒網上商店： www.Mira-eShop.com 國金軒查詢電話: 2315 5222

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4.口感大滿足「瑤柱蘿蔔糕」-聖安娜餅屋

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聖安娜餅屋的「尊貴黃金糕」及「瑤柱蘿蔔糕」一直很受歡迎，美味之餘亦好意頭。厚切蘿蔔-份量十足「瑤柱蘿蔔糕」。以新鮮蘿蔔厚切成8mm x 8mm條狀，蘿蔔份量十足，絕無添加味精，原汁原味。微煎後的蘿蔔糕帶酥脆外層，每一口都能咀嚼到香甜鮮味。另加入惹味的極級瑤柱臘味提香，鹹香滋味齒頰留香，啖啖都是真材實料的豐味。

除此之外，了一系列賀年特色糕點及禮盒，品類繁多，揉合矜貴、傳統和嶄新的口味，款款真材實料，用料十足，毫不吝嗇，滿載新春喜慶滋味，送禮自享皆適宜。「尊貴黃金糕」$140、瑤柱蘿蔔糕 $150、至尊椰汁白年糕 $118。

聖安娜餅屋網頁： http://www.sthonore.com 、聖安娜餅屋查詢熱線（辦公時間）：2991 5766

5.黃金系列年糕禮盒-皇玥黃金糕

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皇玥於今個新春首次隆重登場的黃金系列年糕禮盒，由於年糕是傳統的食品，皇玥的兩位餅藝大師葉永華師傅及黎永冠師傅雖然都擅長製作年糕，惟其心目中有想要的理想效果，希望創造出完美的年糕—在甜味中滲透著米香味，同時又幼滑無比。

所以兩位餅藝大師經過了長時間努力研發，成功將年糕的米香味和咸蛋黃兩種味道，融為一體，令年糕幼滑無比之餘，同時不會搶了米香味，將咸蛋黃的特色發揮得淋漓盡致，經不斷改良，直至達到完美的效果，正好趁今年農曆新年推出市場。

兩款創新賀年糕點—黃金糕 ($328) 和香甜軟糯黑糖年糕 ($298)，以傳統石磨把香米磨製成質感細膩的米漿，保留了香米原始的香甜和風味。黃金糕由中火烘焗的新鮮鹹蛋黃加入石磨米漿，混和一起蒸焗而成。加入鹹蛋黃的部分完全體現到兩位師傅的功架，先把部分鹹蛋黃攪碎並完全融入米漿，餘下的鹹蛋黃碾碎成小塊加入年糕，令黃金糕不但鹹香味濃郁，還粒粒有鹹蛋黃的口感。米香清新、煙韌彈牙、富有口感的黃金糕就此誕生。

皇玥網上商店: http://shop.ipastry.com.hk 、皇玥網頁 : www.iPastry.com.hk 、查詢電話: 2217 3638

6.棗皇金龍燕窩椰汁糕禮盒-天龍軒

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香港麗思卡爾頓酒店米芝蓮二星食府天龍軒於今個新春，為饗客隆重呈獻五款特色新春年糕及禮盒，包括:天龍軒椰汁年糕、天龍軒瑤柱蘿蔔糕、天龍軒椰汁年糕賀年禮盒、天龍軒瑤柱蘿蔔糕賀年禮盒及天龍軒棗皇金龍燕窩椰汁糕禮盒。

重點推介滋補養顔的天龍軒棗皇金龍燕窩椰汁糕禮盒，以矜貴奢華的燕窩入饌，清新怡人的紅棗和椰汁平衡得宜，甜而不膩；加上紅白顏色對比鮮明，糕點上亦印有「龍」字造型，極顯奢華氣派。禮盒亦另設有天龍軒招牌X.O.醬，配搭食用效果更佳。天龍軒棗皇金龍燕窩椰汁糕新春禮盒售價:$788。

天龍軒查詢致電: 2263 2270

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7.全港首創「可食用珠寶玉石」—冰清玉瑩糕

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而自古以來美玉都帶有一種祝福寓意，象徵著吉祥如意，翡翠更是玉石中的珍品。今個虎年本地品牌Jadery將傳統年糕揉合玉石藝術文化，為各位帶來全港首創的可食用珠寶––金玉年糕。金玉年糕每件都有著天然翡翠之翠綠碧玉紋理，除外表玉石造型像真度極高外，亦如玉一樣，每件不論顏色或紋路都獨一無二，令人愛不釋手，驚喜萬份。

此外，品牌堅持每個年糕均從新鮮菜葉或果汁提取天然香氣及味道，而非單單使用成本較低的食物精油，並絕無添加防腐劑；再以全人手製作，務求確保其味道及外觀均維持高品質。望藉此打破年糕平平無奇的刻板外觀形象，而且固有極高糖高熱量的印象；摒棄一成不變，讓追求健康生活，或關注體態美人士亦能享受一場視覺及味覺的盛宴。

金玉年糕／綠翡翠／冰清玉瑩糕 均價:$238 查詢電話:67471257

8.「燕窩楊枝甘露糕」-鴻福堂 Hung Fook Tong

為人熟悉的涼茶及湯水品牌鴻福堂今年亦推出賀年糕點，要找特傳統之外的年糕口味，推介「燕窩楊枝甘露糕」，以味道鮮甜的芒果當主角，融和清香爽口的金柚及水晶珠，啖啖鮮甜芒果肉，加上矜貴養顏的燕窩，完美配搭，倍添貴氣。另外，亦推出 「金腿瑤柱蘿蔔糕」、「鴻運椰糖年糕」、「桂花蔗汁馬蹄糕」、「沖繩海鹽瑤柱芋頭糕」。

９.傳統經典「臘味香菇蘿蔔糕」—香港榮華

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香港榮華餅家有多款傳統賀年食品，送禮自用皆宜，無需再四出尋找年貨，到香港榮華餅家就能一次滿足你的需求，臘味香菇蘿蔔糕，加入香港榮華惹味臘腸加上鮮味香菇及原粒蝦米，口感豐富，別具風味 (650克) $101。

另有「金玉滿堂蘿蔔糕 」選用香港榮華自家臘腸配以清甜蘿蔔及精選蝦米，足料惹味。(850克)$126 。「臘味芋頭糕」選用香港榮華自家臘腸及優質芋頭，配以蝦米，鮮香惹味 (650克) $110 。「鴻運蔗汁年糕，傳統蔗汁年糕，口感細膩，味道香甜濃郁 (850克) $110。如意椰汁年糕 雪白色的椰汁年糕，散發著清新的椰香，軟糯細滑 (850克) $110。

紅豆糕嚴選優質紅豆配上香滑椰汁，啖啖豆香，口感軟綿細滑 (610克) $95。馬蹄糕:入口清甜爽口馬蹄粒，香煎或清蒸一樣滋味 (650克)＄95 。桂花糕 清香桂花配以杞子及圓肉，滋潤養顏。 (610克) $101由即日起至1月31日，購買臘味年貨可享標準價85折優惠，另凡惠顧折實滿港幣$250，即送利是封1包。祝大家新春快樂，榮華富貴！

顧客憑指定信用卡手機應用程式付款即可以下優惠：優惠1. 以早鳥優先價$75購買指定年糕券 (1) 金玉滿堂蘿蔔糕劵(標準價：$126) (2) 鴻運蔗汁年糕劵 (標準價：$110) (3) 如意椰汁年糕劵 (標準價：$110)優惠期：即日起至2022年1月27日/優惠2. 購買任何臘味年貨可享標準價8折。優惠期：即日起至2022年1月29日

香港榮華 查詢熱線：2477 9947

10.初一必食「純素黃金滿 Oat南瓜燕麥奶年糕」—Green Common

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新年新氣象，Green Common 以「膳意迎春」為主題，推出一系列賀年食品，並注入創新元素及點點善意，為大家帶來健康純素、零殘忍的節慶食品及全新菜式，健康迎接虎年。百分百香港製造的 Green Common 純素賀年糕點系列，人氣推介「黃金滿 Oat」南瓜薑黃紅藜麥燕麥奶年糕與英國品牌 Minor Figures 合作，以輕盈燕麥奶製作出全新配方，更低脂健康，讓大家一嚐以植物奶製造的節慶滋味。

另外，經典的「膳意迎人」新豬肉 XO 醬紅藜麥蘿蔔糕亦再度亮相，採用植物性及超級食材，包括 OMNI 新豬肉、紅藜麥及薑黃等，零膽固醇、不含五辛、人造色素及味精，營養豐富同時零殘忍。

售賣點： 各大 Green Common 門市及 Green Common 網店 查詢電話: 6450 7605