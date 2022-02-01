婆媳｜跟外父外母打牌　事主苦惱該否鬆章　網民稱讓賽也要講資格

農曆新年即將來臨，許多親朋好友會一起打麻雀過節。一名網友提問，跟女朋友的父母打麻雀時，應否故意讓他們贏，引起網友熱議。
一名網友在「PTT Gossiping」提及，今年過年會去女朋友家裏，和對方家人吃晚飯。由於女方父母很喜歡打麻雀，叫原PO一起玩，但俗話說「牌桌挑女婿」、「戰場無父子」、「親兄弟明算帳」，原PO不知道應該跟女方家長正常打麻雀，還是故意放水讓他們贏。
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許多網友認為，不應該故意輸，「賺紅包錢啊，故意輸是看不起岳父」、「裝輸比打贏還難，你牌技有老人打了一輩子還強嗎？想太多了」、「贏完再包紅包給他」、「本性牌桌一覽無遺」、「不用，大家各憑本事，搞不好是你被壓着打」；也有網友分享經驗，「去年放水，老婆後面看牌：『你怎麼放水』我暈，居然說出來，尷尬」。
不過，也有網友提醒，「牌品好一點，話不要亂講，贏一點就好」、「牌品不好就是人品不好」、「要贏錢還是贏老婆，選一個」、「少輸為贏」。
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