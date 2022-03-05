婆媳｜抑鬱症奶奶討厭新抱　更要求老公跟她分床睡　迫得人妻崩潰

「老婆可以再娶，孩子必需留下」，當自己的奶奶說出這句話，而先生又偏幫奶奶甚至出言責怪，身為太太的會有多痛心？



有網友在爆料公社app中的匿名公社，訴說自當時悲慘的婚姻生活。

常常看大家留言都說，現代女性主義崛起，不會被奶奶欺負假的，看別人的文章總覺得都是唬爛廢文，直到自己也發生一樣的事情時，才知道婚姻這條路，真的不是靠網路打字就可以道盡人生長短。

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結婚四年生了兩個男生，原以為先生會以家庭為重，殊不知奶奶不斷的干涉我們的生活，除了要跟我們同住，後來為了照顧孩子也為了先生的睡眠品質，奶奶要求我跟孩子睡，奶奶跟先生睡，你們沒看錯，奶奶跑去跟我的老公她的兒子睡同張床，我們就這樣分房睡了一年的時間，奶奶有憂鬱症需要人照顧時常哭鬧説是我搶走了她的兒子，情況好的時候又會來安撫我叫我要體諒她，就連先生也説她媽很辛苦就是這樣的脾氣。

今年疫情也不知是待在家的時間太長所致，奶奶犯病的時間變長了，時常找我麻煩，甚至還不準我回家要我滾出去，我沒有後援沒有工作沒有錢，我能去哪裏？可笑的是先生居然不挺我認為是我讓奶奶生氣所以奶奶才會時常發病的，先生甚至說出如果我跟奶奶一直無法好好相處那就離婚吧！

於是奶奶就說出老婆可以再娶，孩子必須留下這句話....

現在我離婚了，我自由了，看着別人網路的故事不再覺得可笑，如今我自己也是故事的主角，結束五年的婚姻我像重生了一樣。

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網友回應：

．離開未必不是一件好事。加油

．這應該就是，家家有本難念的經吧！

．這樣的奶奶跟老公離開對你是一件喜事，恭喜妳重獲新生，如果還有下一個男人記得多觀察，但是我認為結婚也不過是一張證書，用的只是來束縛女性的心，接下來也可以考慮交一個室友就好，至少不合分離也不需要這麼的複雜。加油！祝福妳的未來每一天都是美好的。

．早該離了

．恭喜，自由了



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