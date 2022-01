農曆新年｜拜年送親友必買　7款可愛卡通、花卉主題賀年禮盒

還有2星期就到農曆新年,雖然今年受到疫情影響,大家未必能夠和親友外出相聚,不過新年當然要送贈賀年禮盒和糕點及親友!今次精選市面上7款必買賀年禮盒,有適合有小朋友家庭的卡通禮盒,亦有非常大方得體的禮盒,大家可以按喜好購買!



卡通人物主題賀年禮盒

奇華餅家 LINE FRIENDS糖果禮盒套裝

今個新年LINE FRIENDS與奇華餅家攜手推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY糖果禮盒套裝」,一盒有齊甘香芝麻和花生的煙韌「BROWN芝麻花生軟糖 (8件裝)」、脆香清甜的「CONY南瓜籽脆糖 (8件裝)」、甘甜養生的「CHOCO南棗合桃糕 (8件裝)」,以及傳統方法手製而成的「SALLY花生脆糖 (8件裝)」。配上LINE FRIENDS盒仔,粉絲可以用作全盒或收納盒,超實用送禮最啱。

糖果禮盒套裝於即日起至31日於奇華全線分店 (香港國際機場分店除外) 發售,於門市購買更附贈限量「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY玻璃密封瓶」乙個。套裝售價港幣178元正 (價值港幣219元正),奇華Fans可享會員價港幣168元正。

恆香 ​​輕鬆小熊禮盒

恆香今年與輕鬆小熊合作,推出數款賀年產品,包括恆香x輕鬆小熊蛋卷連購物袋套裝、輕鬆小熊焦糖果仁曲奇酥禮盒、輕鬆小熊校車曲奇禮盒等等。蛋卷套裝包含三款不同口味的雞蛋卷,包括蜂巢雞蛋卷(6支裝)、朱古力雞蛋卷(6支裝)、紫薯雞蛋卷(6支裝)各1盒。而焦糖果仁曲奇酥以核桃、胡桃、杏仁,三款優質果仁,加入的糖糖漿製成焦糖果仁餡,甜而不膩且口感豐富,送禮就最啱。另外,輕鬆小熊校車曲奇禮盒最啱送給小朋友,禮盒以校車作設計,配上小朋友最愛的牛油味及朱古力牛油味曲奇。另外,新春佳節期間,凡於恆香老餅家購買「恆香x輕鬆小熊」賀年產品滿$180 ,便將贈送輕鬆小熊可愛揮春乙套 (價值$19)。

東海堂 角落小夥伴™ 曲奇禮盒

東海堂與日本 San-X 再度合作, 推出「角落小夥伴™ 曲奇禮盒」,以庭園為主題的禮盒內包含了經典牛油曲奇及麥味香濃的提子燕麥曲奇,2月1日前購買只需$159/盒,隨禮盒更加附送的角落小夥伴™ Tote Bag (1 個) 。

美心 Sanrio禮盒、土鳳梨酥

今個新年,美心最新推出 Sanrio characters 一口甜心酥禮盒 及 Hello Kitty 一口杏仁酥禮盒。Sanrio characters 一口甜心酥禮盒的粉紅色六角禮罐上印有多款經典Sanrio characters 卡通,包括:Pochacco、Kuromi、 Little Twin Stars、Hello Kitty、Cinnamoroll 和 My Melody!內附 4 包一口甜心酥(共 16 件)。而 Hello Kitty 一口杏仁酥禮盒的紅色六角禮罐上印有不同造型的 Hello Kitty,內附 12 件一口杏仁酥。192 層鬆脆 酥皮上佈滿香脆杏仁片,口感豐富,獨立包裝方便分享。

美心最新推出Hello Kitty 一口杏仁酥禮盒(左)及Sanrio characters 一口甜心酥禮盒(右) (李紫銘攝)

另外,美心亦推出了蜂蜜味土鳳梨酥禮盒,土鳳梨酥採用全新配方,外皮以紐西蘭牛油製作,加入咸蛋黃碎,口感鬆化;內餡使用果肉含量超過 85%的台南地道鳳梨醬,並加入德國 100%天然花蜜。喜歡土鳳梨酥的一定要試!

美心蜂蜜味土鳳梨酥禮盒(李紫銘攝)

大方得體 送長輩最啱的賀年禮盒

龍島 花卉主題朱古力及曲奇新年禮盒

龍島今年推出多款以春日節慶花卉為主題的朱古力及曲奇新年禮盒,其中《春意盎然新春三層尊貴禮盒》就最得體,三層尊貴禮盒可作飾物箱或儲物之用,開盒蓋是立體切割的蘭花圖案與龍島的標誌,寓意新一年豐盛繁榮。頂層有8款不同口味的龍島手工朱古力,第二層是精心配搭的曲奇及千層酥,更特別加入了新春限定的桃花綻放曲奇及歡聚團圓曲奇,下層是適合搭配甜點享用的玫瑰茉莉花茶及桂花烏龍茶。一盒有齊賀年必備的美食,送給親友既大方又得體,售價為$698/盒。

皇玥 賀年精緻禮盒

由葉永華大師傅及黎永冠大師主理的皇玥今年農曆新年帶來多款精緻禮盒,新年禮盒包含多款精美餅食,師傅為應節迎新春,特別精選優質鹹蛋黃,將其焗熱碾碎,融入一層層充滿牛油香的特製酥皮當中,酥皮表面加上一層薄薄的白芝麻,炮製出鹹香酥脆的「黃金脆條」,寓意金銀滿屋,新年豐收。大家可以按照收禮的家庭人數而決定購買哪一款精選禮盒,如果是大家庭,不妨考慮購買新年特級精選禮盒,內有50件餅食,包括脆條 (黃金+白芝麻) 、蛋卷 (原味+椰汁) 、蝴蝶酥 (原味+伯爵茶) 及脆曲奇 (牛油+紫菜),滿足大家喜好!

微熱山丘 鳳梨酥、旺來餅禮盒

微熱山丘今年推出農曆新年限定包裝賀年禮盒,包含台灣土產鳳梨製成的鳳梨酥和旺來餅。鳳梨酥口感鬆脆酥軟,不算非常甜膩,害怕太甜的亦可以放心品嘗。而旺來餅是以綿密的餅皮包裹著順滑細膩的奶黃,襯托經典的酸甜鳳梨醬,非常特別。旺來餅(3個) + 鳳梨酥(5個)禮盒價錢為HK$215,旺來餅(9個裝) 禮盒則為HK$279。每個賀年禮盒內均附送一張剪紙斗方,祝福大家「平安望來」,於1月購買「微熱山丘」產品,均附送令人愛不釋手的專屬布袋,吃完美味的甜點後還可以重複使用。

