再多3間中學有學生確診　至今共7間中學有學生染疫涉及10名中學生

本港新冠疫肺炎疫情持續，今(19日)新增16宗個案，其中7宗為本地感染，5宗與其他個案相關個案，2宗無源頭，暫時有10多宗初步陽性，起碼10宗是本地感染，多源為無源頭。而更受家長關注的是，再有３所中學有學生確診，到目前為止合共有七所中學受影響，而現時不少學校正處於考試周，未知是否有機會停課。



新增三所中學有同學染疫

早前有美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）就讀的學生確診，而有一家人曾到訪該確診者家中食飯，懷疑因此感染。而最新的3位初確者分別為11歲、14歲、16歲，他們居住於映月灣第7座，14及16歲的男患者就讀佛教筏可紀念中學，11歲則就讀大嶼山國際學校。目前佛教筏可紀念中學全校學生需在1月20及21日安排參與病毒檢測，把報告發回班主任。

另外，香港管理專業協會李國寶中學的一位中三學生確診，學校由1月19日起須暫停14日面授，改為網上授課；聖若瑟英文中學亦有一名中六學生初步確診新冠肺炎，現於醫院接受治療，情況穩定。

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇近日涉及確診個案的學校👇🏻👇🏻👇🏻

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43歲巴基斯坦裔婦女早前確診，其引爆另一條傳播鏈，其緊密接觸者包括來自兩個家庭，同樣於美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）就讀的學生，分別就讀該校中二及中三，其中一人更疑在班房考試期間，傳染另一名同學，同一班房學生均需檢疫。校方今日向家長發通告，宣布會暫停面授課堂14日，考試延後至下月14日後舉行。

另一宗涉及學校的初步確診個案，是一名在北角學之園幼稚園暨雙語幼稚園（鰂魚涌君豪校）任職的女教師，與家人同住美孚新邨3期百老匯街74號，暫列作本地源頭不明個案。她的最後上班日為1月15日，她任教上午及下午班，中間設有茶點時間，當局需追查有多少密切接觸者。

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