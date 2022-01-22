大掃除｜新春打掃禁忌多　觸犯隨時掃走財運　一股新風氣現正興起

年節清掃不僅要斷捨離，清潔陳年污垢，搬動沉重傢俱，還要避開「過年禁忌」，成為眾多主婦煩惱，因此越來越多人改變習慣，選擇「年後清潔服務」，以下網路溫度計統整大掃除禁忌，與年後大掃除優勢，快跟著我們一起看下去，這次不妨就試試看年後清掃！



過年打掃禁忌有哪些？小心財氣被掃光

春節為討個好彩頭，不少家庭還是會注重儀式感，除舊佈新大掃除， 若不想誤觸民俗禁忌，在清掃家裡時，其實有以下禁忌要注意：

1. 打掃應該避開除夕夜到初五

傳統上認為過年期間打掃，會掃走財運，不過現代社會工作忙碌，越來越多人會來不及趕在這時間前清潔。

2. 打掃方向要從門外向內

如果要在過年期間打掃，建議清掃的方向要「由外向內」，象徵好運都掃進家裡，等到初五再把垃圾一起丟掉。

3. 大年初一不要洗衣服

傳統上初一的禁忌最多，除了不能睡午覺、洗頭，也不建議在初一洗衣服，可能會把好運都洗掉。

4. 房間擺設切勿隨意更動

相信注重風水的人都知道，傢俱擺設與方向，都會影響人的運勢，尤其家中的旺財方位不宜隨意更換，代表財運的床也不適合移動。

5. 角落一定要掃乾淨

過年大掃除不能只清潔「看得見」的地方，每個角落的灰塵、蜘蛛網，都應該趁機清除，才能夠真的招來財運。

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為何年後清潔超熱門？沒禁忌、超省事⋯五大優勢盤點！

看完以上這麼多禁忌，是否也讓你頭痛呢？現代人平時工作忙碌，大掃除勞心煩神，還要避免觸犯禁忌，讓越來越多人選擇「年後大掃除」，甚至找人幫助打掃，這其中有幾點優勢如下：

1. 不用管掃除禁忌

雖然現代人比較開明，不過春節還是有很多人會希望不要誤觸禁忌，想討個好吉利，因此「年後打掃」更自由。

2. 安心返鄉放假好輕鬆

年前趕專案、盤點，讓許多上班族都喘不過氣，還得安排大掃除，根本沒有力氣，所以越來越多人改在年後清潔，安心搶車票回家，年後慢慢打掃。

3. 過年宴客後打掃更乾淨

相信大家過年期間都會拜訪親戚，或是一家人團聚，享受年節大餐，歡聚過後留下來的垃圾，選擇年後打掃可以一次清除乾淨。

4. 年後掃除服務更好預約

年節預約打擾，若沒有提早預約，就會卡不到位，選擇未經認證或合格的清潔服務，又可能會遇上糾紛，因此年後預約比較沒有這方面煩惱。

5. 不用擔心過年掃除可能會漲價

說到過年服務，不只飯店、美髮漲價，清掃服務也是，讓荷包大失血，所以比較聰明的做法，還是選擇年後預約，早鳥預定還能有折扣。

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