中學最遲1.24停止面授　英華書院校長：盼考評局調整DSE評分

因第五波新冠疫情爆發，教育局宣布中學最遲下周一停止面授課程，中六級則可以選擇半日上課。香港直接資助計劃學校議會主席、英華書院校長陳狄安指近日中學有學生感染新冠病毒的個案發生，可以理解政府的決定。英華書院的中六級剛好今日（20日）是最後上課天，模擬考試則要視乎政府之後的防疫措施而定，他期望可以安全地進行實體考試。



教育局宣布中學最遲下周一（24日)停止面授課程，直到農曆新年假期，中六級可彈性處理，學校可安排最多半日上課。

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英華書院校長陳狄安表示理解政府的決定，因近日出現多宗中學生受新冠病毒感染的個案。該校中六學生於今日（20日）是最後上課天，完成了課程學習，但仍須於假期後進行模擬試。陳校長指，希望考試可以用實體方式進行，但仍須等候教育局進一步的防疫指示，讓學生在安全的情況下進行考試。

他坦言，中五、中六學生都飽受停課影響，停止面授對學生學習和準備公開試都帶來不少壓力。他指，考評局會為中六應屆DSE考生提出考核內容的調整，例如中文科取消口試，或多或少有所幫助。而他希望考評局考慮中五學生的情況，在考核內容和評分上再作調整，減少師生的壓力。

雖然本地學生已反複試過停課、網課、實體課的學習模式，但他亦明白有學生的家庭環境未必適合進行網課，因場面或器材的問題而難以專心學習。他提醒學生和家長，在網課期間，校園仍保持開放，必要時學生應盡早與學校聯絡，讓校方提供支援。他亦提點學生時刻留意學校的公布。另外，網課時間長令學生的眼睛容易疲勞，宜適時休息和放鬆。

九龍真光中學1月已取消全日課

現任兩所中小學家長校董及九龍城區家長教師會聯會常務理事Kanris指，停課對高中學生影響較大。「會影響學習進度，雖然經過2年的疫情已熟習網課操作，無可否認集中力、專注力及上堂互動性跟實體課始終有分別，作為家長對子女學習進度也感到憂心，但如專家所講市面上減少人流能有效控制疫情，都是社會上每個人要忍痛付出。」

Kanris指早前大部分中學生為了可以恢復全日面授課堂而去注射疫苗，「佢地都希望增加實體課時，女兒就讀的九龍真光中學原來已回復全日面授課堂，但在聖誕假期後再爆發疫情，學校在1月已取消全日課，避免學生在學校食飯期間的傳播，對此學生也感到失望。」她表示在停課日子要子女保持學習心態及進度，是家長極頭痛的課題。

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