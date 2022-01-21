佛教黃焯菴迎創校首位德籍學生　「樂學樂玩」理念助融入本土校園

撰文：學校投稿
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「噢！怎麼有位外籍同學在這裡，我們要跟她說英語嗎？」同學A疑惑；「原來她會説廣東話，太好了！」同學B釋懷；「Lina邀請我去她的生日派對，我好開心呀！」開學後就和Lina結成好友的同學C開懷地説......
【文章由佛教黃焯菴小學提供】

這個新學年，位處灣仔12校網的佛教黃焯菴小學內的小一學生，因為班上來了一位祖籍德國的女孩作為同窗，而令這羣剛邁入小學階段的新生們，額外多添一個新衝擊。當事人Lina（Ansari Lina Salomea）擠身在幾乎全是土生土長的香港同學堆中，既沒怕生並且投入學習，非常享受「黃焯菴」以「樂學樂玩」為辦學理念的校園生活。開課五個多月，從禪修課學習情緒收放；於中華文化日體會中國傳統文化及懷舊地道小食及玩意；透過校內的Future Farm魚菜共生系統了解自然生態...... 成為外籍學生融入本土小學愉快學習的典範。

媽媽的選擇：多元學習的Happy School

雖則Lina源自德國，然而父母從小已安排她入讀本地幼稚園，故對中文授課及學習模式早有認知。而來到升讀小一的抉擇階段，Lina父母揀選小學的宗旨是：找一所既能提供多元學習豐富孩子知識面向，同時又是愉快學習的Happy School。經過資訊日一家親身踏足校園，參觀了學校自設的數碼立體星象館，體驗了室內觀星；利用天文望遠鏡觀日；製作星圖以及走訪禪修室，和機械人互動及淺嘗編程學習3D打印，最後再跟許定國校長進一步了解辦學理念後，父母心下已有報讀該校的定案。

Lina和同學們跟校長許定國於開學日留影。

女兒的分享：毛公仔介紹 打開心窗

九月開學，Lina果然成為了「黃焯菴」創校62年來，首位德國白人學生入讀該校。也許因為好奇，而Lina原來又說著一口流利廣東話，同學之間迅即打成一片，人人樂意與之為伍。Lina積極學習、態度正面又樂意分享，曾主動向班主任要求給她機會跟班上同學作個人分享。班主任李老師亦靈活安排滿足訴求，騰出上課前用以處理班務的時段，讓Lina將她心愛的毛公仔介紹給同學認識。同學之間因而加深了解，孩子們很快亦熟絡起來，加速了大家適應小學生活的步伐。

學校的支援：多元國籍 文化共融

學校鼓勵學生自主學習，而每天課後「樂玩時段」推行的不同多元智能活動，就是平衡學業壓力的解藥。Lina也不例外，揀選了桌上遊戲組和同學們開心互動，又參加了校內專為非華語學童而設的中文加強班，每周一堂（30分鐘），由校內中文老師、非華語教學助理敎授，目的是幫助同學掌握及提升對中文的聽、說、寫能力。Lina亦參與了課後開設的功課輔導班，協助她完成當天功課及鞏固當日課堂所學。而這位非華語教學助理每天也在課堂上伴隨著Lina及另外兩位來自越南等地的同學上課，當他們遇有聽不明白地方，即時提供協助並再加以講解，直至同學明白及完成老師課堂要求。這個貼心安排亦正好完全切合Lina媽媽的主張：讓孩子學好中文之餘，亦希望所有學術生活在校內進行，放學以後就是Family Time，絕不涉及學校生活。

其實過往幾年，「黃焯菴」一直也有美國裔、越南及巴基斯坦學童報讀，透過校內的書法班浸淫下，他們更寫、繪出一手好字及水墨畫作。而多元國籍間接擴大了本校學生的世界觀，同時亦促進文化共融。

情緒的觀照：禪修數息 穩定情緒

疫情衍生限制和阻隔，影響生活也波動情緒。「黃焯菴」作為佛敎學校，自然也關注學生能否正確管理個人情緒。學校今年引入源自荷蘭，以學習「青蛙仔坐定定」來專注呼吸，從而了解喜怒哀樂等不同情緒處理的禪修課，取名「小青蛙」。課程透過教授數呼吸（專注當下）、故事分享(通過故事剖析情緒）及意見表達（學生想法）來讓學生觀照自身情緒起伏，利用數息（呼吸）來穩定心神，化解心裡的躁動不安。Lina雖則是個小一學生，若然從小學習正確疏道情緒，加上學校提供大量啟發多元智能的學習面向來平衡繁重的學業壓力，對比著重操練及盲目追求學術成績的體系，追求身心靈健康及全人發展也許更能對應今天的社會現況。

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