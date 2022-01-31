派利是禁忌｜ 封利是一定要用新銀紙？利是封原來唔可以用呢3隻色

快到農曆新年，不少家庭或新婚夫婦只準備了新鈔，其實封利是有十分多的細節及學問，一旦不經意做錯，可能便在長輩心中留下不好的印象。而在疫情下，對於一些難以見面或不太注重儀式感的平輩、晚輩或者朋友，電子利是也是一個不錯的方法。



利是派單封定雙封？

一般已婚夫婦，給親友都是派雙封，意思是夫婦各人一封；如派給公司的同事，若對方不認識你的另一半，可以選擇派單封。新婚夫婦首次派利是，要取其雙雙對對的好意頭，所以婚後首年會派「雙封」利是，夫婦二人各派兩封，即共四封。而離婚後的夫婦，則可各自派單封。

🔼🔼🔼疫情加上適齡人口減少，令不少幼稚園收生不足，有不少幼稚園需停辦👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻屯門區35年歷史幼稚園明年停辦 K1只有10人每年租金開支30多萬👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

弟妹已結婚要派嗎？

就算已婚，一般都會照派給弟妹，但因不同家鄉及傳統，可能有不同做法，故決定派利是與否最好先問長輩如父母或祖父母的意見。

未婚長輩/上司要派嗎？

很多人覺得派利是給長輩或上司總有點尷尬，有時也要猜度對方心態，究竟對方是不是想收？ 其實利是都是心意，也是新年對別人的祝福，禮多人不怪，所以派給對方也無妨。

揀利是封都有學問？

網絡截圖

中國人有很多傳統禁忌，會避免使用綠色、藍色、白色等象徵白事的顏色，而用上喜慶的紅色，但近年的利是封設計五花八門，有些甚至沒有傳統的新年元素，如大熱卡通人物Elsa、史迪仔等，也用上藍色為利是封的主色， 若收利事一方較為傳統的，選擇利是封時就要留意。

一定要用新銀紙？

為了應付農曆新年，不少夫婦也會去銀行換新鈔，但若預錯數提早用光新鈔的話，其實只要銀紙不是外觀上骯髒、皺褶，也可以用來封利是，相信收到的人也不會介意。

封幾錢利是比外傭？

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示，新年利是象徵祝福，可藉此傳遞僱主的心意，但要視乎自己的能力及外傭的工作表現，以決定利是之金額，僱主亦可考慮給予『開工』利是，鼓勵外傭，亦寓意在新一年工作順利 。

他說：「兩封$50至$100已經很合理，姐姐都會好開心。由於初來步到的姐姐仍處於蜜月期，工作表現理想是預計之內，所以新手僱主要考慮一旦封到$500至$1,000，明年就要封比這個金額更多的利是錢，如果過了蜜月期，而姐姐明年的工作表現又未如今年，到時候你想封返轉頭就難了，所以僱主封的利是錢應該有提升空間，並無一定的標準金額。」

疫情下派電子利是？

相信在疫情的衝擊下，今個新年或許不少家庭會減少聚會、拜年。而電子利是更有環保、可即時收款等好處，對於一些不太執著儀式感的平輩、晚輩或者朋友更適用，但並不代表不能派電子利是給長輩，這方面便要考大家平日觀察及分析長輩的接受能力。

🔼 🔼 🔼 🔼想知更多幼稚園面試攻略，即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻傳統及國際幼稚園面試全攻略 爸媽犯這大忌子女表現再好也被累死👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼 🔼 🔼 🔼