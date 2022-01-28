王余家潔紀念小學每朝 Morning Meeting　令班主任洞悉同學需要

推行正向教育是近年教育的大勢所趨，何謂「正向教育」？難道只是讓孩子們每天快樂上學就足夠？還是採取不責罵、不批評的方式就等同正向教育？

【撰文：將軍澳東華三院王余家潔紀念小學劉秀萍校長】



我校有幸認識到美國的「關顧式課室管理」(Responsive Classroom)教學法，當中的Morning Meeting部分更是本學年的主軸之一。Morning Meeting是在學生上課前，提供一個20至30分鐘的時段，讓學生學習與人相處的技巧或利用熟悉的環境表達情感，藉以建立互信尊重、互信了解的環境。其主要分為四部分：Greeting(互相問候)、Sharing(與人分享)、Group Activity(小組活動)、Morning Message(留言板)。

那麼，一次Morning Meeting怎樣在低小年級進行，變成恆常的活動又會帶來甚麼影響呢?

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一聲問候 一天美好開始

由踏入教室開始，孩子們在等待班主任期間，小手不知不覺間忙碌起來，交功課、點算數量、整齊放好課業⋯⋯班主任踏進課室的第一件事，不妨主動停下忙亂的步伐，讓孩子們放下手上的課業，齊齊整整地打聲招呼，這一聲「各位同學，早上好！」是一種強大的連結，一個信息告訴孩子：「我們又見面了！」、「老師跟你們在一起呢！」、「別擔心！一會兒老師來處理。」等，展開充滿期待又安心的一天。

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一次分享 認識獨特的你

分享，是把說話的主導由老師轉為學生，讓孩子分享他鮮為人知的經歷。畢竟，他們只在學校相見，私下是怎樣，大家無從得知。但在一次又一次的分享裏，他們的發言總會打破我們對他的「既定印象」。曾經，當大家以為這位沉默寡言的小男生不太好動，才發現他是個武劍高手;又以為一位文靜的小女孩十分膽小，才發現她是家中的「驅蟲擔當」，蟑螂啊、飛蛾啊甚麼都不怕。每次分享才會驚覺原來每個小朋友都有他的性格強項，有些性格會較為突出，有些性格 平日難以展示，但只要你給予一個平台，他們就會分享各自的內心世界。

一場活動 彼此交流

沒有小朋友不愛遊戲，富趣味性之餘又能接觸同班同學，拉近彼此的聯繫。還記得當初面對低年級學生甚少與人打招呼的問題，立馬想到一個名為「彬彬有禮」的遊戲，簡單又合適不過。

音樂開始時，參加者可在場內自由走動，當音樂停止，並已到達目的地時，大家便要用該國家的打招呼方式互相問候，如老師宣佈到達「泰國」時，大家便要雙手合掌；宣佈到達「日本」時，大家便要和對方鞠躬，如此類推。隨著同學們愈來愈熟練，老師可以自創更多不同國家的打招呼方式，令遊戲趣味大增。

遊戲的趣味性固然重要，過程中的交流更是遊戲帶出的目的。而孩子們經歷了一場活動後的轉變，比起我們以「說教」方式，效果來得更好，不但輕聲向鄰座同學打招呼，而且會主動向老師們揮手呢!

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一個訊息 一個窩心留言

我們在白板旁邊設置了一塊小黑板，記錄班主任對孩子們留下的語句。不一定跟學業有關，就是簡單的提醒、祝福、是日目標或是心底話等，都足以令小朋友把老師的關懷銘記在心。高年級的同學更能活用這塊留言板，寫上想對同學說的話，令團體關係進一步昇華。

掌握個性 活用時機

用生命影響生命，從來都不容易，更遑論會有捷徑。只有反覆嘗試、摸索、失敗再糾正，才能掌握每個孩子獨一無二的個性，再透過班級經營把他們凝聚在一起。而Morning Meeting正是一個踏腳石，讓班主任洞悉他們的需要，從活動中學習，慢慢成長，繼而學會互相關心、尊重，一塊完整而強大的拼圖就會逐漸完成。只需20至30分鐘，一個比吃飯還要短的時間，一個合適的時機，邁出一小步，換來的，是孩子們快樂成長的大收穫。