離異不一定影響父子關係　最重要是爸爸願意親身投入照顧|招雋寧

隨著社會對爸爸角色期望的轉變，即使離異後，有更多父親仍想分擔親職責任。離異不一定使父子關係減弱的，因為這要視乎實質的親職安排。



離異後 爸爸投放時間竟會更多？

學者推測，假如在離異前，孩子由媽媽主力照顧，爸爸是工餘才與孩子相處的，投放的照顧心力和時間相對少。如果離異後主要照顧者是爸爸，處境迫使他放低工作的投放，投放照顧孩子的時數，會變得比離異前更多。

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在共親職和非同住的處境下，爸爸有機會獲得既定安排的相處時空，父子相處的機會或會更多，儘管相處時多了些其他限制。離異有時會使爸爸感到內疚，在想要補償的前提下，他們與孩子相處時或會更加投入。

離異前後，媽媽的守門行為都有機會攔截父子建立關係。倘若孩子是跟爸爸同住的，那麼這類母性的守門行為所帶來的影響會降低。

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同住和共親職的安排 有助彌補父職

荷蘭和西班牙學者為了確認這些推測，合作動用「荷蘭新家庭」的國家級調查數據，比較1,336已婚或同居的伴侶及3,464離異或分居的伴侶，看看估計會否屬實。

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在離異的處境下，大致可分作三類：

1. 同住爸爸：爸爸成為孩子的主要照顧者

2. 非同住爸爸：主要同住和照顧的是孩子的媽媽

3. 共親職爸爸：爸爸與媽媽對等地分擔與孩子同住的時數

在這次調查裡，投入時數最多的是離異後的同住爸爸，其次是共親職爸爸、夫妻或伴侶關係仍然維繫的爸爸，投放時數最少的則是非同住的爸爸。

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學者首先肯定了不論婚內、離異後，男人的確愈來愈願意投入父職的。在控制爸爸的教育水平等因素後，學者一如預期地發現，離異了的同住／共親職爸爸所投放的照顧時間，真的比那些仍在伴侶關係下的爸爸為多。

這結果符合學者的推測：同住的單親爸爸需要親身投入照顧，亦有機會想投入父子關係，作出補償。

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大眾一直以來有種印象：離異削減父子相處的時間。學者提出，社會需要隨著共享親職政策所帶來的轉變，特別要詳細了解親職分配的安排。

投入最少的，明顯會是那些非同住的爸爸。就如學者解釋，他們與孩子實質的相處，以及前妻的守門行為，都會成為建立父子關係的最大阻礙。換言之，非同住情況下的父子關係的建立，需要特別的援助。

親職的分配不易，這樣做背後都是一種信念：孩子始終需要父和母的正面付出。

文獻參考：

Koster, T. & Castro-Martin, T. (2021). Are separated fathers less or more involved in childrearing than partnered fathers? European Journal of Population. Doi: 10.1007/s10680-021-09593-1

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。