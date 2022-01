離異不一定影響父子關係　最重要是爸爸願意親身投入照顧|招雋寧

隨著社會對爸爸角色期望的轉變,即使離異後,有更多父親仍想分擔親職責任。離異不一定使父子關係減弱的,因為這要視乎實質的親職安排。



離異後 爸爸投放時間竟會更多?

學者推測,假如在離異前,孩子由媽媽主力照顧,爸爸是工餘才與孩子相處的,投放的照顧心力和時間相對少。如果離異後主要照顧者是爸爸,處境迫使他放低工作的投放,投放照顧孩子的時數,會變得比離異前更多。

(photo-ac)

在共親職和非同住的處境下,爸爸有機會獲得既定安排的相處時空,父子相處的機會或會更多,儘管相處時多了些其他限制。離異有時會使爸爸感到內疚,在想要補償的前提下,他們與孩子相處時或會更加投入。

離異前後,媽媽的守門行為都有機會攔截父子建立關係。倘若孩子是跟爸爸同住的,那麼這類母性的守門行為所帶來的影響會降低。

同住和共親職的安排 有助彌補父職

荷蘭和西班牙學者為了確認這些推測,合作動用「荷蘭新家庭」的國家級調查數據,比較1,336已婚或同居的伴侶及3,464離異或分居的伴侶,看看估計會否屬實。

(photo-ac)

在離異的處境下,大致可分作三類:

1. 同住爸爸:爸爸成為孩子的主要照顧者

2. 非同住爸爸:主要同住和照顧的是孩子的媽媽

3. 共親職爸爸:爸爸與媽媽對等地分擔與孩子同住的時數

在這次調查裡,投入時數最多的是離異後的同住爸爸,其次是共親職爸爸、夫妻或伴侶關係仍然維繫的爸爸,投放時數最少的則是非同住的爸爸。

學者首先肯定了不論婚內、離異後,男人的確愈來愈願意投入父職的。在控制爸爸的教育水平等因素後,學者一如預期地發現,離異了的同住/共親職爸爸所投放的照顧時間,真的比那些仍在伴侶關係下的爸爸為多。

這結果符合學者的推測:同住的單親爸爸需要親身投入照顧,亦有機會想投入父子關係,作出補償。

(photo-ac)

大眾一直以來有種印象:離異削減父子相處的時間。學者提出,社會需要隨著共享親職政策所帶來的轉變,特別要詳細了解親職分配的安排。

投入最少的,明顯會是那些非同住的爸爸。就如學者解釋,他們與孩子實質的相處,以及前妻的守門行為,都會成為建立父子關係的最大阻礙。換言之,非同住情況下的父子關係的建立,需要特別的援助。

親職的分配不易,這樣做背後都是一種信念:孩子始終需要父和母的正面付出。

文獻參考:

Koster, T. & Castro-Martin, T. (2021). Are separated fathers less or more involved in childrearing than partnered fathers? European Journal of Population. Doi: 10.1007/s10680-021-09593-1

作者:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。