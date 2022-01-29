Sheldon西班牙回港有乘客確診　嚇親媽媽：心臟幾乎從胸腔跳出來

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，早前到西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，年紀小小的Sheldon在一年內要接受16項治療，他和家人一直勇敢面對，在手術後接受多項評估，西班牙醫生指當地的治療幫不到他，建議在他身體狀況容許下盡快回港，在1月24日Sheldon與媽媽由西班牙回港，在機場等候檢測報告期間因得悉有乘客確診，令媽媽擔心不已，幸好最終能平安無事到酒店隔離。



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4歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，11月抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療。惟抵埗後，經過骨髓檢查及MIBG掃描後，發現脊椎尾段還有腫瘤，在兩個月內大了兩、三倍，獲醫生建議進行切除手術，手術前的磁力共振報告指，Sheldon脊椎尾段有三粒腫瘤，而且生長速度很快，幸好位置接近，可一併切除。

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醫生建議盡快回港治療

手術後媽媽在facebook開心表示：「感恩手術成功，更比預期早了完成，現在需留在ICU觀察。外科手術醫生很滿意，等待明天再次照磁力共振，便可確定脊椎三個腫瘤是否完完全全被切除。感激大家，集氣成功，小戰士戰勝了！」

在手術後Sheldon要繼續接受多項的治療及檢查，後來媽媽收到醫生的報告後，感到難以接受。她指3項檢查中發現原本受感染的腳骨情況嚴重了，甚至擴散到手腕；骨髓仍然受感染，但情況比上一次有好轉；脊椎腫瘤雖然成功地切除，但再發現另一顆生長速度更快的腫瘤，比原本那個更為大。

她指報告的結論是：「Naxitamab治療對Sheldon沒有效，唯有立即用化療嘗試控制病情，短時間同一患處出現另一個腫瘤，證明他身上癌細胞毒性很強，難受控制。以他的身體狀況，不能試美國新藥Omburtamab，西班牙的治療幫不到他，建議在他身體狀況容許下盡快回港。」

回港繼續接受化療

Sheldon在24日回港繼續抗癌之旅，媽媽感恩在疫情期間竟然可以在短時間內離開西班牙，令Sheldon可以盡快接受治療。媽媽直言：「是次西班牙之路絕對不是『戰敗回歸』，媽媽認為只是時機未成熟，Sheldon暫時退戰，等待最好時機才出征，小戰士最終一定會成功，成為最後武士(最後無事)！」

等候檢測報告超過十小時

媽媽今日（29日）更新Sheldon情況，指在機場等候檢測期間也令她擔驚受怕。「我們在機場等待檢測報告，等了超過十小時，原來檢測發現有乘客確診了，當時我望著倦透的Sheldon，擔心得心臟幾乎從胸腔裡跳出來。醫生曾經說過，以他的病況若不幸確診新冠病毒，基本上是不能醫治⋯感恩衪垂聽我們的禱告，我們最終能平安無事到酒店隔離。不過始終病毒潛伏期比較長，在隔離期間每一次等待新的檢測結果也令我擔驚受怕。」

她與Sheldon已順利到達酒店展開21天隔離，她指：「希望大家能夠繼續為我們禱告，願小戰士披上保護衣不受病毒感染，能夠順利渡過21天，繼續接受癌病治療。」

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