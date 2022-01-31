多間商場推農曆新年餐飲優惠 有商場6點後消費滿$300送$150現金劵

新冠變種病毒Delta及Omicron在港肆虐，政府1月27日宣布將現有社交距離限制延至2月17日，橫跨整個農曆新年，市民賀年氣氛大減。不少商場及食肆都推出新春購物和餐飲優惠，包括提供折扣、回饋贈券和泊車優惠，大家買外賣可以有多個選擇。



信和集團6大商場 餐飲消費滿$200送$50現金券

信和集團旗下 6 大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心，由即日起至2月17日期間，推出「齊心抗疫三重賞」消費獎賞，S⁺ REWARDS會員只需消費滿指定金額，即可獲得泊車優惠，以及高達150元 S 現金券，回贈高達 50% 。

惟需注意，每名會員整個活動期內只限登記換領「一重賞」優惠 5 次，而每個會員在整個活動期內亦只限登記換領「二重賞」優惠 1 次。另外，「三重賞」泊車優惠不適用於尖沙咀中心及帝國中心。

Megabox 經外賣APP點餐可享$25折扣優惠

由即日起至2月6日，Mega Club會員於商場內食肆消費，即可獲3倍Mega Club積分，在其他商戶消費亦可獲雙倍積分。另外，Megabox亦與Deliveroo戶戶送外賣送遞服務合作，透過Deliveroo戶戶送外賣APP於指定26間 MegaBox 餐廳點選及訂購滿 HK$100，及結賬前輸入優惠碼「MEGABOX25」，即享 HK$25 折扣優惠，更可與餐廳獨家精選優惠同時使用，優惠高達 5 折。外賣速遞及外賣自取均可享有優惠，優惠碼數量有限，1月24日起送完即止。

除此之外，Megabox早前亦推出「美饌多重賞」，聯同28間MegaBox環球美食餐廳提供外賣優惠低至5折。除了享有食肆優惠外，顧客於食肆消費滿指定金額，更可換領現金券回贈，或Mega Club 3倍積分。駕駛人士更可同時兼享高達4小時免費泊車優惠，方便顧客於餐廳堂食及外賣。

⬆️⬆️⬆️農曆新年無得出街，不妨喺屋企揀套好戲睇！👉🏻👉🏻👉🏻農曆新年煲劇｜推介10套媽媽必睇 Disney+、Netfilx劇集及電影👈🏻👈🏻👈🏻⬆️⬆️⬆️

大埔新達廣場 消費$100送$20贈券

廣場即日起推出快閃優惠，顧客下午6時後於場內食肆以單一電子貨幣消費滿HK$100，即可獲贈 HK$20 商場贈券。而駕駛人士於下午6時後入車，並於場內以單一電子貨幣消費滿HK$100，更可享1小時免費泊車優惠。

（商場提供圖片）

荃灣廣場 6時後外賣自取滿$200送$50贈劵

由即日起至2月6日，於餐飲食肆訂購外賣自取全單滿$100，輸入優惠碼「TWPEAT20」即可減$20；而下午6時後外賣自取，以單一電子貨幣消費滿$200，可獲$50贈劵及雙倍積分。駕駛人士下午6時後於場內單一消費滿$100，可獲免費1小時泊車。

顧客由即日起至2月6日，憑下午6時後發票參加商場的「跳跳好運 虎虎生威」消費換領活動，更可獲額外加送$20餐飲贈劵。The Point by SHKP會員於2月20日前，於餐飲食肆即日累積消費滿$800，即可獲$80餐飲贈劵。

（商場提供圖片）

iSQUARE 國際廣場 晚市消費$100換$50現金券

iSQUARE國際廣場推出「午市堂食及外賣自取/晚市外賣自取獎賞」換領活動，由1月12日至2月17日期間，午市/晚市外賣自取高達50%消費額回饋商場顧客，與大家共渡艱難的時期。

👉🏻👉🏻👉🏻農曆新年到喇！想知傳統習俗有咩禁忌？即睇：農曆新年｜派利市習俗有14大宜忌 封新鈔、利市封別封口都有原因👈🏻👈🏻👈🏻

東港城 6點後外賣自取滿$300送$120禮劵

The Point by SHKP會員可透過「新地商場」手機應用程式，預先揀選當日心水美食，外賣自取訂餐滿指定金額並輸入東港城獨家優惠碼，可享高達$100立減折扣。 立減優惠更可與商戶折扣同時享用，合共高達5折優惠！ 彈指間半價落單，一到埗即可取走滋味食饌，為都市人「慳錢、慳時間」！優惠期由即日起至2月15日，名額有限，先到先得。

東港城更推出「新春美饌激賞」優惠，The Point by SHKP會員卡指定餐飲商犧以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲得商場餐飲劵，而晚上6時後外賣自取更可享回贈高達40%。

時代廣場 2月15日前單日電子消費滿$1,500可獲$150優惠劵

由即日起至3月13日，於時代廣場商戶單日以電子消費滿指定金額（最多可累積3張不同商戶之單據），並成功登記成為Happy Rewards會員，即可換領購物優惠劵，逢星期四更可享雙倍優惠劵獎賞。另外由即日起至2月15日，以電子消費每滿$1,500更可額外享有$50美食優惠劵一張，逢星期四亦可雙倍優惠劵獎賞。