執行功能影響孩子一生　爸爸父職質素高有助執行功能發展 |招雋寧

孩子能夠畫好一幅畫,砌好一組積木,完成一份拼圖,需要發揮良好的執行功能。執行功能(executive functioning)就是孩子能夠記著目標,自控、專心、抑制分心的衝動,控制著自己,然後達成任務。這組能力有利孩子的學術表現,更能應付人生的各種挑戰。



爸爸的父職質素高 小朋友更能抑制衝動

你可能不知道的是,在孩子出生的頭一年,執行功能的發育已經展開。整個家庭系統:包括了爸爸是否投入父職,父母親職的協作質素是否良好,都會影響孩子的執行功能發育。

學者Lauren Altenburger和Sarah Schoppe-Sullivan在美國招募了166個家庭進行追蹤研究。由孩子9個月齡開始,一直追蹤至孩子7歲半。結果發現在孩子的嬰兒階段,爸爸的父職質素高,到了孩子7歲半時,抑制自己衝動的能力會更強。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻可以同小朋友去摘士多啤梨🍓🍓🍓👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻親子好去處戶外篇|新農場摘士多啤🍓🍓🍓👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

怎樣才算是高質素的父職?

學者解說,有質素是能夠更敏銳察覺嬰幼兒的內心,在情感上與幼兒有良好的連結。研究證據支持爸爸及早投入父職,有利孩子到小學階段的執行功能發展。

儘管媽媽的付出同樣都有利孩子的這方面發育,然而卻與父職所產生的影響有所不同。媽媽所付出的與幼童兩、三歲的專心能力相關,卻與小學階段孩子的執行功能不相關。此外學者亦留意到不單父職質素重要。當父母二人的親職協作(co-parenting)為家庭帶來令孩子舒服、愉快的氣氛時,爸爸的付出會特別能夠培養孩子自我控制的能力。

換言之,想孩子成為一個懂得自控的人,爸爸自己要投入之外,還需要太太對爸爸角色的肯定和支援,反之亦然。爸媽的角色對孩子成長是相輔相承,缺一不可。

🔼🔼🔼🔼踏入新一年,睇下不同生肖的最新運程👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻2022年十二生肖運程|虎年兒童開運攻略 幸運顏色號碼助升學面試👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

文獻參考:

Altenburger, L.E., & Schoppe-Sullivan, S.J. (2021). Contributions of parenting quality and coparenting relationship quality to the development of child executive functioning. Early Childhood Research Quarterly, 57, 133-143. Doi: 10.1016/j.ecresq.2021.05.010

作者:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。